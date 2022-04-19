Bartın’da Doktordan Kargo Firması Çalışanlarına Saldırı

Kargo ofisinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir doktor kargo firmasında bulunan gönderisinin durumunu sorgulattı ve o sırada kargo çalışanlarına da hakarette bulundu. Kargo çalışanlarına saldırıda bulunmayı da ihmal etmeyen doktorun o anları güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Bartın'da bulunan aile sağlığı merkezinde doktor olarak görev yaptığı bilgisine ulaşılan M.S.S. isimli şahıs, kargosunun durumunu sorgulatmak için kargo firmasının ofisine gitti ve daha sonra çalışanları darp etti. Firma çalışanları doktora kargonun dağıtıma çıkarıldığını ifade ederken gün içerisinde teslim edileceğini de açıkladı. Doktor ise sinirli bir tavır ile kargosunu bir an önce almak istediğini ifade ederken ısrarlı bir şekilde kargosunun nerede olduğunu sordu ve kargo çalışanları da bu ısrar üzerine sahada dağıtım yapmakta olan kuryeyi cep telefonundan arayarak kargonun yerini sordu.

M.S.S. aranılan kuryenin telefonu yanıt vermemesi üzerine daha da sinirlendi ve kendisine yapılan telkinlere aldırmayarak hakaret etti ve sözlü saldırıda bulundu. Firma müdürü olan Sudiye Güney’e saldırıda bulunan M.S.S., firma müdürünü darp etti ve o anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Bunun yanı sıra korkunç olay sırasında M.S.S. isimli doktoru durdurmaya çalışan kargo çalışanlarının da saldırıya uğradığı yönünde açıklamalar gerçekleşti.

Meydana gelen tartışma ardından doktorun 2'si kadın olmak üzere 4 kişiyi darp ettiği ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı bilgisine ulaşıldı. Kargo çalışanlarının şikayeti üzerine ise M.S.S. isimli doktor emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. 16 Nisan cumartesi gününde meydana gelen olay anının saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı da öğrenildi.

Kargo firmasının müdürü ise konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve şahsın çalışanların 5'ini birden darp ettiğini, kendisini kollarından, ayaklarından ve saçından sürükleyerek dövdüğünü açıkladı. Olay ardından kendisine aşırı derecede ağır hakaretler, taciz içerikli konuşmalar ve küfürler ettiğini ifade eden kargo firması müdürü, iki gecedir uyuyamadığını ve psikolojisinin çok kötüleştiğini söyledi.