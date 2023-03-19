Gökhan Alkan Kraliçe Dizisi ile Çok Farklı Bir Tercih Yaptı!

Önümüzdeki çarşamba günü Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkacak olan Gökhan Alkan Kraliçe dizisinde erkek başrol oyuncusu olarak performans sergileyecek. Kraliçe dizisinde erkek başrol olarak seyirci ile oluşacak olan başarılı oyuncu Gökhan Alkan merak konusu oldu ve adından söz ettirdi. Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu söz konusu dizi projesinde Burcu Özberk ile partner olarak magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Dizi 22 mart tarihi itibariyle seyirci grubu ile tekrardan televizyonda oluşacak. Diğer taraftan ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın yalnızca televizyon projelerine ilgi göstermesi ve dijital dizilerden uzak durması da dikkat çekici bir nokta olarak yorumlandı.

Ünlü isim Gökhan Alkan son yıllarda birbiri ardına dizilerde rol alarak güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor ve hayranları ile buluşuyordu. Her yeni projede kendisini geliştirebileceği karakterleri tercih eden ünlü isim 2016-2017 sezonunda Zengin ve Yoksul dizisinde rol alarak Karan isimli karaktere hayat vermişti. Daha sonra Yasak Elma ekibine katılan ünlü oyuncu Gökhan Alkan, bu dizide de Kerim karakteri ile rol almış ve seyirci grubunu etkisi altına almıştı. Fakat Yasak Elma dizisinde hayat verdiği karakterin biri yan karakter olması oyuncunun dizideki ömrünün kısa sürmesine sebep olmuştu.

Yasak Elma dizisi sonrasında 2022 sezonunda Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterine hayat veren ünlü oyuncu bu dizi ile yeteneklerini kanıtlamış ve ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. Ünlü isim Kraliçe dizisi ile oyunculuk kariyerinde yeni bir deneyim fırsatı elde etti ve dizide bir basketbolcu canlandırmayı kabul etti. Bu şekilde fiziki artılarını da yeni karakterinde yansıtma fırsatı bulacak olan Gökhan Alkan çok farklı bir dizi ile izleyici karşısına çıkacak.