Ziraat Bankası 20.000 ve 50.000 TL arasında gelir belgesiz yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı

Ziraat Bankası ay sonuna kadar devam edecek olan yeni bir kredi kampanyası başlattı ve bu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara destek vereceği yeni Kredi paketini hazırladı. nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödemelerden faydalanarak ihtiyaç kredisi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve nakit kredi ödemelerinden faydalanmak için hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. en düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Bu banka hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vermektedir.

Ziraat Bankası 20.000 TL ve 50.000 TL arasında vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli Kredi ödeme tablosu oluşturarak başvurularını gerçekleştirmek istiyor. Ziraat Bankası bireysel müşterilerin kullanabileceği bu kredi kampanyası şubelere gitmeden de internet sitesi üzerinden ve internet şubesi üzerinden başvurularınızı yaparak verilmektedir. Ziraat Bankası 20.000 TL ve 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere özellikle sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını ve toplamda da 12 aylık sigorta geçmişinin olmasını istemektedir.

Ziraat Bankası 20.000 TL ve 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve bu banka üzerinden diledikleri zaman kredi imkânından faydalanarak ihtiyaç kredisi ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka şubesi üzerinden yapmak istiyorsanız Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bankaya giderek kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte işlemlerini yaparken Banka şube yetkisi üzerinden onay alabilirler ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler.