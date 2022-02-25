Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Evlendi! Gelinlik Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra isimli karaktere hayat veriyor ve sevenleri ile buluşuyordu. Bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşayan ünlü oyuncu bu aşkını evlilik ile taçlandırdı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Oyuncunun Sezen Aksu özel albüm şarkıları için müzisyen Emir Ersoy ile beraber stüdyoda çalıştığı ve daha sonra ikilinin arasında aşk başladığı öğrenilmişti. Arkadaşlıklarını bir süre sonra aşka dönüştüren çift, evlilik kararı alması ile sevenlerini mutlu etti ve tören sırasında çekilen fotoğraflar da gündemde yer aldı.

Piyanist Emir Ersoy ile dünyaevine giren ekranların başarılı ve sevilen oyuncusu Gökçe Bahadır tercih ettiği gelinlik ile de dikkat çekti ve sevenlerinden beğeni topladı. Alaçatı'da yakın arkadaşları ve aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile birbirlerine “Evet” yanıtını veren ünlü çiftin mutluluğu kameralara yansıdı ve yeni evli ünlü çift, evlilik haberi ile gündemde yer aldı.

Yetenekli oyuncu Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Gülay Sütçü, Cansu Tosun, Ahmet Koraltürk ve Tuğba Ebren yaparken müzisyen Emir Ersoy'un şahitliğini ise Veli Çelik, Kenan Doğulu, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'in yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ünlü çift Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkları ile beğeni topladı ve adeta göz kamaştırdı. Diğer taraftan güzel oyuncu Gökçe Bahadır'ın hala devam etmekte olan televizyon dizisi sebebiyle çiftin henüz balayına çıkamayacağı da öğrenildi.

Gökçe Bahadır düğünü ile en az ilgilenen gelinin kendisi olduğunu belirterek işler sebebiyle fazla vakit bulamadığını açıklamıştı. Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır gelinliğini bile dizi setindeki aralarda bakarak seçebildiğini açıklarken müzisyen Emir Ersoy ile koronavirüs sebebi ile sınırlı sayıda kişinin davet edildiği bir düğün ile dünyaevine girdi. Düğünden yansıyan fotoğraflarda ise ünlü oyuncunun ne kadar mutlu olduğu özler önüne serildi ve çifte çok sayıda iyi dilekler iletildi.