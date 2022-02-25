Putin'den Ukrayna'ya Darbe Çağrısı Yapıldı

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nde önemli açıklamalarda bulundu ve kullanmış olduğu ifadeler ile tekrardan dünya gündeminde adından söz ettirdi. Sivillerin yaşamış olduğu bölgelerde ateş açılmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Putin, ilk olarak bunu yapıp daha sonra ise Rusya'nın sivillere saldırdıklarını belirttiklerini açıkladı. Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulunan Putin, hakimiyeti ellerini almaları durumunda uzlaşmanın daha kolay olacağını da açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile birlikte bir toplantı yaptı ve Ukrayna ordusuna seslenmeyi de ihmal etmedi. Hükümete karşı darbe çağrısında bulunan Putin güncel olaylar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güvenlik Konseyi üyeleri ile birlikte Putin'in Ukrayna’ya yaptıkları askeri operasyon hakkında bir toplantı gerçekleştirildi ve Rus ordusunun Ukrayna ordusu ile değil milliyetçi olan gruplar ile çatıştığını savunuldu. Ukrayna'da devam eden çatışmaların Ukrayna'nın düzenli birlikleriyle olmadığını ifade eden Putin, bunun milliyetçi gruplar ile sürdüğünü belirtti. Sivillerin yaşadığı bölgelerde halka karşı ateş açılmasını sağladıklarını ifade eden Rusya Devlet Başkanı Putin daha sonra ise Rusya'yı sivillere saldırmak ile suçladıklarını paylaştı. Ukrayna'ya darbe çağrısı ima eden Putin'in yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık

Açıklamasının devamında ise Ukrayna ordusuna seslenen Rusya Devlet Başkanı mevcut yönetime karşı darbe çağrısı ima etti ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha seslendiğini söyledi. Güncel olaylar ve Ukrayna hakkında yaşanan güncel gelişmeler ile ilgili olarak dikkat çekici ve önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapmış olduğu açıklamalar ve konu hakkında detaylı bilgiler sizler için haberimizin devamında yer almaktadır.

Yapmış olduğu açıklamasında Ukrayna ordusuna seslenmeyi ihmal etmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin, mevcut yönetime karşı darbe çağrısında bulunmayı ihmal etmedi ve kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine topladı.