Gökberk Demirci Yemin Dizisinden Sonra Yeni Projesi Nedir?

Yemin isimli günlük dizi Kanal D ekranında yayınlanarak izleyici karşısına çıkıyor ve seyirci kitlesinden beğeni topluyordu. Söz konusu dizi projesi ilk 2 sezonunu çok başarılı bir şekilde geçirilmiş ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Özge Yağız ve Gökberk Demirci gibi iki başarılı oyuncu, Yemin dizisinin başrolünde yer almış ve oyuncular ekran uyumu ile de isimlerinden söz ettirmişti. 2 sezonluk dönemde dizi çok başarılı reyting oranları elde etmiş ve seyirci grubu da hikayeye karşı yoğun bir ilgi göstermişti. Bunun yanı sıra Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın Yemin dizisi setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi de yemin dizisini bir adım öne taşıyan bir gelişme olmuştu.

Projenin başrolünde yer alan Özge Yağız dizinin sezon finali yapması sonrasında yemin dizisine veda etmiş ve proje ile bağını koparmıştı. Özge Yağız'ın Yemin dizisinden ayrılması ardından söz konusu televizyon dizisi projesi izlenme oranlarında düşüş yaşamıştı. Günlük dizi formatından vazgeçen proje daha sonra hafta sonları yayınlanan bir dizi haline gelmişti. Özge Yağız'ın aksine Gökberk Demirci ise projenin 3. sezonunda Yemin dizisi ile yoluna devam etmiş ve Yemin dizisini bırakmamıştı. Başarılı oyuncu Gökberk Demirci Yemin dizisinin 3. ve 4. sezonlarında da Yemin dizisinde farklı rol arkadaşları ile oyunculuk tecrübelerini arttırdı. Gökberk Demirci daha sonra Yemin dizisinin çekimlerinin bitmesi ardından bir imaj değişikliğine gitti ve çok farklı birine dönüştü.

Kanal 7 tarafından Yemin isimli televizyon dizisi projesinin 5. sezonda da ekranlarda olacağı yönünde bilgiler açıklanmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. 5. sezonda da yayın hayatına devam edeceği öğrenilen Yemin isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Gökberk Demirci'nin de hayat verdiği karaktere devam etmek istediği belirtilmişti. Daha sonra yeni bir karar alınmış ve projenin 4. sezon bölümlerinin tamamlanması ardından dizinin final yapacağı öğrenilmişti.

Kanal hakkında ise yeni bölümlerin yayınlandığı sırada stok olarak saklanan bölümlerin izleyici karşısına çıkartıldığı öğrenildi. Oyuncu kadrosunun dağıldığı açıklanırken çekimlerin ise devam etmediği ifade edildi. Bunun yanı sıra kanal elindeki yeni bölüm stokları bitene kadar Yemin dizisine ekranlarda tutmaya devam edecek ve projenin yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkartacak.

Gökberk Demirci'nin Yemin dizisinin final yapması sonrasında tercih edeceği proje ve ne yapacağı ise merak konusu oldu. Toplamda 4 sezonluk zorlu bir dizi dönemi ardından dinlenme sürecinin içine giren yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci gündemde yer aldı. Ünlü oyuncu Özge Yağız ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Gökberk Demirci daha önce yapmış olduğu açıklamalarda Yemin dizisi setinde tanıştığı sevgilisiyle evlenmek istediğini belirtmişti. Fakat çiftin daha sonra ayrıldığı öğrenilmiş ve aradan geçen bir süre sonrasında Gökberk Demirci ile Özge Yağız çifti barışma kararı almıştı.

Kariyer hayatında son durum hakkında önemli açıklamalarda bulunan Gökberk Demirci değerlendirme süreci içerisinde olduğunu ifade etti. Kendisini değerlendirdiklerini ve kendisinin de değerlendirdiğini ifade eden Gökberk Demirci, dinlenip senaryo okuduğunu ifade etti. Bazı iş görüşmelerinin de olduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu bir yandan tatil yapmaya çalıştığını da anlattı. Şu an için plansız bir süreçte olduğunu ifade eden sevilen oyuncu bir sonraki projesinin ne olacağı ile merak ediliyor.