Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü En Beğenilen Dizi Çiftleri Arasında Yer Alıyor

Salı akşamlarında FOX TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kusursuz Kiracı dizisi korku dolu senaryosu ile ilgileri üzerine topluyor. Başrol oyuncuları olan Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü ekran uyumları ile dikkat çekerken Kusursuz Kiracı dizisi de ilginç hikayesi ile beğeni topluyor. Bunun yanı sıra Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesi 2 ismin performansları ile de beğeni topladı. Söz konusu dizi projesi salı rekabetine etkili bir giriş yaptı ve senaryo noktasında diğer dizilere fark attı. Fakat dizinin rekabet noktasında Önümüzdeki hafta itibariyle zor dönemler yaşayacağı konuşuluyor. Salı rekabetinde güçlü rakipler ile yarışma halinde olan Kusursuz Kiracı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başlaması ile zor bir süreç geçirebilir.

İzlenme oranlarında ise Kusursuz Kiracı dizisi ortalamanın altında sonuçlar almış ve bu durum da projenin seyirci kitlesinin canını sıkan bir durum olmuştu. İzleyici kitlesi Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesini çok sevmeleri nedeniyle dizinin çok yüksek izlenme oranları almayı hak ettiğini düşünüyor ve sosyal medya paylaşımlarında bu durumu dile getiriyor. Televizyon dünyasında ise rekabet çok sert geçerken dizilerin de ortalama oranlar elde etmesi projenin devamlılığı için gerekli bir durum.

Projenin yayın kanalı olan FOX TV de söz konusu dizi projesi ile çok iyi bir çıkışa imza atmış ve salı akşamlarında tercih edilen bir kanal olmuştu. Diğer taraftan dizi henüz elde edilen reyting oranlarına ulaşamadı ve beklentileri karşılayamaması sebebiyle Fox TV'yi az da olsa hayal kırıklığına uğrattı.

Dizide Yakup ile Mona karakterlerine hayat veren Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz ikilisi iyi bir iş birliği içinde olarak oyunculuk performansı sergiliyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Her iki ünlü oyuncu da enerjilerinin çok yüksek olması ve birbirlerine yakıştırılmaları sebebiyle televizyon ekranlarının en beğenilen dizi çiftleri arasında yer alıyor. Söz konusu dizi projesi Kusursuz Kiracı sosyal medya hesaplarında da her yeni haftada gündem alıyor ve büyük etkileşimler alarak adından söz ettiriyor. Sosyal medyada büyük etkileşimler alarak yayın hayatına devam eden Kusursuz Kiracı dizisinin 2 başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ile Serkay Tütüncü de başarı ile Yakup ve Mona karakterlerine hayat veriyor.

Karakterler Kusursuz Kiracı dizisinin her yeni bölümünde farklı hikayelere ve farklı sırlara şahit olarak dizide gizemli bir ortam yaşanmasına sebep oluyor. Projede gizemli olayların meydana gelmesi sonucunda merak unsuru da seyirci kitlesi açısından öne çıkıyor. Bu durumda da Kusursuz Kiracı dizisinin sonraki bölümleri merak ediliyor ve yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyor.

Projenin izleyici grubu ilerleyen bölümlerde Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup ile Mona karakterleri arasındaki romantizm unsurlarının artmasını bekliyor ve bu durumun diziye karşı gösterilen etkileşimi arttıracağı tahmin ediliyor. Mona ve Yakup karakterleri Kusursuz Kiracı dizisinde klişe denilen bir çiftten daha fazlası olarak alışılmışın dışında performanslar sergiliyor. Sosyal medyada ise pek çok izleyici grubu Kusursuz Kiracı dizisini çok sevdiklerini belirtirken Yakup ile Mona karakterlerini de birbirlerine çok yakıştırdıklarını söylüyor.

Fakat dizi hakkında merak edilen bir diğer durum ise Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi projesinin yayın hayatına başlaması ardından Kusursuz Kiracı dizisinin elde edeceği sonuçlar oldu.