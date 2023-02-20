99.000 TL borç kapatma kredisi başladı, Şubat sonuna kadar işlem yapmayı unutmayın...

Borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 99.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşları hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Borç kapatma Kredisi olarak sadece güncel olan banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabilir Kredi hesaplamalarınızı yaparak hemen aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yapabilirsiniz.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar tarafından başlatılan Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle ödemeleri gerçekleştirilir ve uygun faizlerle krediler kullandırılarak sadece güncel olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları kapatılması şartı ile 99.000 TL kredi ödemesi verilmektedir.

24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak alabileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir ve onaylanan krediler hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

99.000'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Kredi başvurunuzu yapmak için Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlem yapabilirsiniz ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank haricinde Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için aynı zamanda borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır. Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunu yapmak istiyorsanız sadece banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden borç kapatma kredisi almak istediğinizde söylemeniz yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan yüksek limitli borç kapatma kredisi kampanyasında özellikle başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve vatandaşlara uygun faizlerle kredi imkânları sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyalarda özellikle emekli olan vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacağı için maaş müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı.