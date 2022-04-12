Gizli Kalsın Dizisi Oyuncuları ve Konusu

FOX TV, yeni dizi hakkında önemli bir duyuru gerçekleştirdi ve projenin isminin Gizli Kalsın olduğu bilgisine ulaşıldı. Dizinin hazırlıklarına devam ettiği öğrenilirken yapım ile ilgili çalışmaların da son hızla sürdüğü şeklinde yorumlar gerçekleşti. Dizinin başrollerini ise Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal gibi iki sevilen oyuncu paylaşacak. İki başarılı ismin başrolde yer aldığı dizinin kadrosunda bulunan ünlü bir isim ise 3 yıl sonrasında ekranlara dönüş yapacak.

Gizli Kalsın isimi dizi, Yağmur Ünal'ın sahibi olduğu No:9 ismindeki yapım şirket tarafından çekilecek ve Fox TV ekranlarında yaz aylarında izleyici karşısına çıkacak. Daha önce Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Dolunay isimli televizyon dizisi projesi büyük bir başarı elde etmiş ve adından söz ettirmişti. Bu defa yeni dizi için hazırlıklarını yapan yapım şirketi yeni proje ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Mucize Doktor dizisinde sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünsal, Gizli Kalsın dizisinin başrolünde yer alacak. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Sinem Ünsal’a Kardeşlerim isimli projede büyük bir çıkışa imza atan Halit Özgür Sarı eşlik edecek. Diğer taraftan ekranların en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Şebnem Sönmez de 3 yıl ardından ekranlara dönüş yapacak.

53 yaşındaki tiyatro kökenli tecrübeli oyuncu Şebnem Sönmez, Bir Demet Tiyatro projesinde Mücver karakterine hayat vermiş ve sergilediği performans ile beğeni toplamıştı. Çarli İş Başında, Avrupa Yakası, Yedi Numara ve Elveda Rumeli gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu, son olarak 2019 senesinde izleyici ile buluşan “Çarpışma” dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Diğer taraftan başarılı isim, hala vizyonda olan Bergen isimli film ile hayranları ile buluşuyor. Ünlü isim Şebnem Sönmez, Bergen filminde müzik öğretmenine hayat veriyor.