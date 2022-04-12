Kara Tahta Atlas ile Irmak Zor Bir Sınav Verecek

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Furkan Andıç ve Miray Daner gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı TRT 1 dizisi Kara Tahta yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana çok sevildi ve konusu ile ilgili çekti. 3. yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlık yapan proje TRT 1'in iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin 3. yeni bölümü 13 Nisan Çarşamba gününde ekranlarda yer alacak ve dizi sahneleri ile dikkat çekecek.

Bekir karakterinin yapacağı hain planlar ile yıkılmayacak kadar güçlü olan öğretmenlik limanı, Atlas’ın sığındığı yerdir. Diğer taraftan Irmak ise Atlas’ın başına gelenlerden habersiz bir şekilde kendisini istemeye gelen Bekir karakterine cevap verecek ve bu durum çok konuşulacak. Bunun yanı sıra Hikmet karakterinin Atlas’ı kurtarmaya gittiği sırada Arif babalığını hatırlayacak ve baba oğul arasındaki ilişki bu durumdan etkilenecek.

Irmak karakteri aklı ile kalbini susturmak için elinden geleni yapacak ve Atlas’ın sessizliği karşısında öfkesini göstermeme konusunda başarılı olamayacak. Diğer taraftan Atlas karakterinin yıllar önce göndermiş olduğu mektuplara cevap vermemesinin sebebini sorması eski defterlerin yeniden açılmasına neden olarak görülecek. Arif cephesinde ise memleketine dönem beklenmedik misafir defterleri aralayacak.

Pes etmek nedir bilmeyen Bekir kendisine Irmak’ın gönlünde yer olmadığını çok iyi bildiği halde bu durum için çabalamaya devam edecek. Bekir, Atlas ile Irmak arasında bir uçuruma sebep olurken artık yanlarında müttefikleri de olacak.

Kadrosunda Furkan Andıç, Miray Daner, Kerem Aslanoğlu, Cengiz Boztürk, Selen Uçer, Yasemin Yazıcı, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdeğer ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor. 13 Nisan Çarşamba gününde TRT 1 ekranlarında Kara Tahta dizisinin 3. yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluşacak.