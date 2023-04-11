Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül Hamile Mi, Bebeği Doğuracak Mı?

Show TV dizisi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm tanıtımı ile dikkatler üzerinde topladı. BKM imzalı olan dizi projesinin yeni bölümünden 2. tanıtımın yayınlanması izleyici grubunu heyecanlandıran bir gelişme oldu. Tanıtımda Mert'in fenalaştığı sahnelere dikkat çekildi ve başsavcı Yörük’le tanışmanın zamanı gelmişti şeklinde sözlerin söylenmesi merak uyandırdı. Yine yayınlanan tanıtımda Songül'ün midesi bulandı ve hamilelik testi almaya gitti. Bu sırada seyirci grubu Songül'ün hamile olup olmadığını merak etti ve hamilelik testinden çıkacak olan sonuç tartışıldı.

Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterinin hamile olup olmadığı ve bebek hakkında vereceği karar merak ediliyor. Ünlü oyuncu Devrim Özkan tarafından canlandırılan Songül karakterinin hamile olup olmama durumu yeni bölümünde netlik kazanacak.

Senaryo ve proje tasarımı Gani Müjde’ye ait olan dizi projesinin oyuncu kadrosuna Özge Özberk, Devrim Özkan, Ertan Saban, Pamir Pekin, Mustafa Açılan, Nilsu Berfin Aktaş, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Özgü Delikanlı, Rojbin Erdem, Onur Özer, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu, Atilla Olgaç ve Furkan Murat Uğur gibi hem genç hem de deneyimli isimler bir arada performans sergiliyor.

Projenin 34. bölümünde Derya, Kıvanç'ın ani bir şekilde nikah salonunu terk etmesi ardından büyük bir yıkım yaşamıştı. Bu sırada Mert öfkeden deliye dönmüş ve herkes neler olup bittiğini anlamak istemişti. Asuman ise yaşanan bu durumdan büyük bir zevk duymuş ve bu durumun sebebi merak edilmişti. Aylin babasını ziyaret etmiş ve gerçek ailesine ulaşabileceği bilgisini edinmişti. Araz ise eski evlerine gizli bir şekilde girmiş ve dosyalar ile babasının sakladığı paraları alması gereken Aylin’i yalnız bırakmamayı seçmişti. Mert öfkeden gözünün dönmesi sonrası da Kıvanç ile karşılaşmış ve annesi hakkında gerçeği öğrenmişti.