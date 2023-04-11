Yargı Ceylin, Ilgaz'ın Kurtarıcı Meleği Oldu!

Pazar akşamında 60. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan Yargı isimli hukuk temalı dizi projesi Kanal D ekranlarında merak ve heyecan içerisinde izleniyor. Heyecanı oldukça yüksek olan bir bölüm seyirci grubunu ekran başına kilitledi ve dizi hayranları nefeslerini tutarak projeyi izledi. Savcı Ilgaz dizinin yeni bölümünde yargılandı ve proje 60. bölümü ile tüm kategorilerde en yüksek reyting oranını alarak birincilik koltuğuna oturdu.

Kendisine tuzak kurulması sonucunda cezaevine giren Ilgaz, Ceylin'den ne olursa olsun kendisini kurtaracağının sözünü aldı. Ceylin daha sonra Yekta'nın birlikte çalışma teklifini kabul edeceğini Eren'e söyledi ve Eren ona karşı çıktı. Fakat Eren'i dinlemeyen Ceylin Yekta'yı arayarak beraber çalışma teklifini kabul ettiğini iletti. Ceylin ile Yekta plan yapmak için buluştu ve Ceylin kendisini kandırması durumunda Yekta'ya bu defa onu öldüreceğini söyledi. Yekta da oğlu olduğunu düşündüğü Ömer'in kendisini öldüreceğinden korktuğunu ifade ederek onun cezaevine göndermek için her şeyi yapacağını iletti.

Eren ve Derya Eyüp'ün parmak izini bulmak ve yerçekimine ulaşmak için kahveye gitti ve olaylar bu şekilde hızlandı. Yekta ve Ceylin ise Ömer'in gerçek kimliğini öğrenmek için bakımevine gitti ve gerçek adının Ömer değil Yakup olduğunu öğrendi. Ömer'in yani Yakup'un HTS kayıtlarına bakmak için bir izin gerektiği açıklandı ve Yekta da bunu sağlayacak bilgiyi Eren ve Ceylin'e anlattı. Ceylin, Eyüp'ün Serdar'ın kardeşi olduğunun ortaya çıkması sonrasında gençleri uyardı ve sonraki bölümlerde neler yaşanacağı merak edildi.

Ömer Ceylin hakkında bir şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı. Konu hakkında Ceylin’e sorular sorulurken Yekta da Ceylin’in avukatı olarak onun yanında yer almayı seçti. Eyüp, bu sırada Parla'nın peşinde olduğunu göstermek istedi ve Parla’nın hem yatağından hem de okulda olan sırasından çıkan çekirdekler genç kızı korkuttu.