Gelsin Hayat Bildiği Gibi Oyuncusu Yeni Proje Hazırlığı Yapıyor

Perşembe akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi projesinde Ertan Saban ile Devrim Özkan başrolde yer alıyor. Ertan Saban ile Devrim Özkan isimli iki ünlü oyuncu ekran uyumları ile beğeni toplarken projede sergiledikleri performansları ile de ilgileri üzerinde topluyor. Projenin diğer başrol oyuncusu da ünlü oyuncu Özge Özberk oldu ve bu haber ile Özge Özberk'in heyecanları çok heyecanlandı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 3 etkili oyuncusu ile çok iyi reyting sonuçları elde etti ve ekranların ilgi çeken dizileri arasında yer aldı. Yoluna emin adımlarla devam eden bir proje olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi seyirci kitlesini yeni bölümleri ile heyecanlandırıyor.

İstanbul'da 1976 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Özge Özberk bugüne kadar rol aldığı dizilerde ve sinema filmlerinde ilham verici bir kariyer hayatına imza atmıştı. Ünlü oyuncu Özge Özberk 1990'lı yılların başlarından bu yana pek çok projede rol almış ve adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın projelerinin değişmez isimlerinden biri olmuş ve Gora isimli filmde hayat verdiği karakter ile hafızalara kazınmıştı. Cem Yılmaz ile 2004 senesinden bu yana çalışmakta olan ünlü oyuncu Özge Özberk, Arif ve 216 ve Arog isimli filmlerde Ceku isimli karaktere hayat vermişti. Bu defa yeni bir film projesini hazırlanan Özberk Cem Yılmaz'ın Kara Komik Filmler serisinde de yer alıyor. Ünlü oyuncunun farklı bir karaktere hayat vereceği öğrenildi ve ünlü oyuncu bu haber ile dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce ünlü oyuncu Özge Özberk, Kara Komik Filmler serisinde de performans sergilememesi sebebiyle hayranlarını şaşırtan bir gelişmeye imza atmıştı. Özge Özberk uzun bir ara sonrasında tekrardan Cem Yılmaz projesinde yer alarak performans sergileyecek. Ünlü oyuncu bu durumun mutluluğunu yaşıyor ve çok iyi bir projenin gelmekte olduğunu biliyor. Yeni film projesi için ekip arkadaşlarının olağanüstü ve işin çok keyifli olduğunu açıklayan Özge Özberk Cem Yılmaz'ın kalemi olduğunu ve farklı bir şeyin geldiğini belirtti. Yeni film projesi için gerçekten çok heyecanlı olduğun açıklayan Özge Özberk filmin ön hazırlıklarının devam ettiğini söylerken sete ayın 20'si gibi çıkacaklarını da açıkladı.

Seyirci kitlesi ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'ın Kara Komi Filmler serisinde bulunan karakteri çok sevmiş ve oyuncunun performansını takdir etmişti. Ünlü oyuncu Özge Özberk ile birlikte Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Ahsen Erol ve Bülent Şakrak gibi önemli isimler de projede yer alacak.

Magazinin basınında bir süre önce Cem Yılmaz ile Özge Özberk'in arasının iyi olmadığı yönünde haberler çıkmıştı ve oyuncu bu iddialara cevap vererek bu durumun doğru olmadığını açıkladı. Cem Yılmaz ile bu yönde bir şey yaşamadığını belirten Özge Özberk kendi açısından o şekilde bir kültürün hiç olmadığını da söyledi.