Birlikte Oldukları Konuşulan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Yeni Projede Buluşacak

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol isimli iki ünlü oyuncu dostlukları ile isimlerinden söz ettiriyor. İki ünlü isim bazı zamanlarda birlikte oldukları yönünde haberlere de konu oluyor ve bu durumun gerçekliği merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol bir süre önce mimar olan eşi Mihre Çelikkol'dan boşanmış ve daha sonra yakın arkadaşı Birce Akalay ile anılmıştı. Ünlü isim birlikte tatile gitmiş ve birlikte çekildikleri pozları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

Daha sonra başarılı oyuncu Birce Kalay çıkan bu haberler hakkında Bir açıklamada bulundu ve aşk haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Birce Akalay, yakın dostu İbrahim Çelikoğlu ile arasında duygusal bir bağ olmadığını ve özel bir şey yaşamadıklarını açıklarken İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Çelikkol’un kendisinin arkadaşı olduğunu da belirtti. Netflix'te seyirci karşısına çıkan Kuş Uçuşu dizisinde beraber karşısına geçen ünlü oyuncular bu proje ile son olarak sevenleri ile buluşmuştu.

Kanal D ekranlarında 2017 ile 2018 yıllarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde de performans sergileyen iki ünlü oyuncu başrolde yer almıştı. İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay ikilisinin dostlukları Siyah Beyaz Aşk dizisi ile başlamış ve bu dizi sonrasında ikili arkadaşlıklarını da devam ettirmişti. Bazı zamanlarda ise ikili hakkında arkadaşlık iddiası ileri gitmiş ve İbrahim Çelikoğlu ile Birce Akalay’ın beraberlik yaşadığı öne sürülmüştü. Magazin basımında sıklıkla yer alan bu iddia sonrasında Birce Akalay ise yapmış olduğu açıklamalar ile bu iddiaları yalanladı ve durumun gerçekliğinin olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz yaz Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un beraber sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaları ve birlikte tatile çıkmaları aşk dedikodularını alevlendiren bir gelişme olarak görülmüştü. Fakat iki ünlü oyuncu her defasında çok iyi dost olduklarını da belirtmiş ve bu yönde açıklamalar gerçekleştirmişti. Fakat iki ünlü oyuncunun hayranları ise ikilinin aşk yaşadığını görmek istiyor ve bu durum hakkında çok sayıda yorum yapılıyor.

Son olarak bir sosyal medya paylaşımına imza atan güzel oyuncu Birce Akalay Instagram takipçilerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu ve paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yayınladığı fotoğraf ile yeni takı koleksiyonu hakkında bilgi paylaşan ünlü oyuncu büyük sürprizi hayranlarını beklediğini ifade etti. Birce Akalay’ın paylaştığı fotoğrafı kendi sayfasından paylaşmayı da ihmal etmeyen İbrahim Çelikkol dikkatleri üzerine çekti.

Bir takım markası için iki ünlü ismin bir araya geldiği öğrenildi ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol çifti markanın yeni koleksiyon tanıtımında markaya destek oldu. Ortaya çok keyifli bir çalışmanın çıktığı öğrenilirken gerçekleşen sosyal medya paylaşımları da magazin basınının üst sıralarında yer aldı. Kuş uçuşu dizisi sonrasında bir takı markasının çekimlerinde yer alan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay çifti isimlerinden bu haber ile söz ettirdi. Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezon çekimleri için 2 ünlü oyuncunun tekrardan beraber sete çıkacağı da biliniyor ve dizinin yeni sezonu merak içerisinde bekleniyor.