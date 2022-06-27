Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzası taşıyor ve hikayesini Gani Müjde'nin yazması sebebi ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Dram türünde seyirci ile buluşacak olan dizi hakkında çok sayıda araştırma yapılıyor ve proje hakkında detaylar merak ediliyor. Ünlü senarist ve yazar Gani Müjde bu defa çok farklı bir proje ile izleyici karşısına çıkacak ve yaz döneminde yeni dizisini ekranlara taşıyacak. Geniş bir izleyici kitlesine yeni dizisini sevdirme hedefinde olan ünlü senarist Gani Müjde, Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli proje ile adından söz ettirdi.

Söz konusu dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi Sezen Aksu'nun şarkısından alınan bir isim olmuş ve bu detay ile ilgileri üzerine toplamıştı. Sezen Aksu ile Ceza'nın düet klibini izleyen seyirci grubu projenin ilgi çekici ve çok farklı olduğunu düşündü. Projede etkili ve tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç oyuncular da performans sergileyerek öne çıkacak. Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş, Ertan Saban, Özgü Delikanlı, Devrim Özkan ve Mustafa Açılan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi farklı hikayesi ile yayın hayatına başlayacak.

Dizi görüntü kalitesi ile de hızlı bir şekilde fark edildi ve dizinin yönetmeninin tecrübeli isim Altan Dönmez olduğu öğrenildi. Dizinin başrol oyuncusu ise Ertan Saban olacak ve Sadi Payaslı karakteri olarak sevenleri ile buluşacak. Payaslı, dizide kirli geçmişini geride bırakarak ve coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi’ne atanacak ve olaylar da bu şekilde gelişecek. Okulda ıslahevinden gelen 5 genç ile yolu kesişecek olan ünlü oyuncunun öyküsü dizide anlatılacak. Oyuncu sarsılmaz adalet duygusu ile gençlere yol gösterici olmaya çalışacak ve hayata 1-0 geride başlamış olan o insanlara yardım etmek isteyecek. Proje bir gençlik dramı olarak öne çıkacak ve ekranlarda yer alan dizilerden daha farklı bir proje olacak.