Halkbank ve Vakıfbank 3000 TL üzerindeki kredilerde hemen ödeme verecek!

Kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 3000 TL üzerindeki kredi ödemeleri için hemen ödeme alabileceğiniz yeni bir kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve Kurban Bayramı gelmeden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu nakit kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi başvurusunu yapabilecek ve yine aynı gün içerisinde 3000 TL ve üzerinde krediyi, Halkbank ve Vakıfbank hesabına yatırabilecek.

Halkbank ve Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için anında kredi imkanından faydalandırarak işlemlerini yapacağını açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olarak kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek, onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplarına internet bankacılığı üzerinden yatacaktır.

Halkbank ve Vakıfbank'ın internet siteleri haricinde en yakın banka şubelerine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz. Halkbank ve Vakıfbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte anında kredi imkanından faydalanacağı hakkında bilgilerin resmi internet sitesinden de öğrenebilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, Halkbank ve Vakıfbank şubelerine giderken, kimliklerinin yanında gelir belgelerini götürmeyi unutmasın. Emekli olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaş müşterisi hesapları üzerinden kredi alacakları için maaş taşıması yaptıktan sonra başvuru yapabilir.