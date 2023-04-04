Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 34. Bölümde Neler Olacak, Mert'in Babası Kim?

BKM imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici grubunun ilgisini çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın hayatına devam ediyor. Projenin yeni bölümünden 2. tanıtım videosu ekranlarda yer aldı ve seyirci grubu diziye karşı merak duydu. Tanıtımda Sadi ile Taylan karşı karşıya geldi ve bu sahne projenin fragmanına damga vuran bir sahne oldu. Taylan Sadi’ye bu iş bittiği zaman onu Yörük denen adam ile aynı çukura gömeceğini söyledi. Taylan'ın Sadi’ye karşı söylediği bu sözler ikilinin arasındaki gerilimin artmasına sebep oldu. Daha sonra Kıvanç Asuman'ı aradı ve Mert'in babasının Sadi olup olmadığını sorarak büyük bir merak uyanmasına neden oldu.

Senaryosu ve proje tasarımı Gani Müjde’ye ait olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Ertan Saban, Pamir Pekin, Devrim Özkan, Mustafa Açılan, Ayşe Kırca, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Sanem Babi, Rojbin Erden, Onur Özer, Murat Göçmez, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Atilla Olgaç ve Furkan Murat Uğur gibi birbirinden başarılı genç ve deneyimli isimler bir arada rol alıyor. Show TV ekranlarında perşembe akşamında yeni bölümü ile izleyecek karşına çıkacak olan proje yayın hayatına başladığı günden bu yana 33 bölümünü geride bıraktı.

Sadi bir tarafta dizinin 33. bölümünde Servet ile olan gizli işine devam etti ve Songül'ü kontrol altında tutmakta zorlandı. Songül ise Yörük'ü bulmak için dört bir koldan çalıştı ve ellerinde bulunan delilin sonuç vermemesi sebebiyle öfkelenmeye başladı. Sadi'nin anlık hatası sebebiyle Songül Servet ile olan özel telefonunu da bulmayı başardı. Sadi Songül'ü bir şekilde kendisine inandırdı ve bu şekilde Servet'in kafasında soru işaretleri oluştu. Servet Songül'den kurtulmak istedi ve olayı kendisine bulaştırmadan Faruk'un istediği bilgiyi ona verdi.