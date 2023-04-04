İŞKUR bekçi alımları bugün start aldı! 18 ile 51 yaş arası herkes başvursun! En az 14500 TL maaş!

En az 14500 TL maaş! İŞKUR bekçi alımları bugün start aldı! 18 ile 51 yaş arası herkes başvursun! Nisan ayı itibariyle bekçi alımları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen bekçi alımları, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki, bekçilik başvuru şartları neler? Kimler bekçi olabilir?

Bekçi alımları 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Binlerce vatandaşın meslek sahibi olacağı bu alımlar, yüksek maaş ve özlük haklarıyla dikkat çekiyor. Özel sektörde bekçi alımlarını tek çatı altında toplayan İŞKUR, bekçi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru şartlarına bakacak olursak, TC vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, vardiyalı çalışma sistemine uygun durumda olmak ve mesleğini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak gerekiyor.

Ayrıca, bekçilik başvuru şartları arasında ilköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak da yer alıyor. Uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, terör örgütleri ile ilgili herhangi bir eylemde yer almamış olmak da önemli bir şart olarak karşımıza çıkıyor.

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden, İŞKUR aracılığıyla yapılacak. 18 yaş ile 45 yaş arasında olan herkes başvuru yapabilecek. Başvuruların nisan ayına özel olduğu belirtildiğinden, başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların acele etmesi gerekiyor.

Bekçi alımları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR resmi web sitesi üzerinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler. Bekçilik mesleği, yüksek maaş ve özlük hakları ile birlikte vatandaşlara istihdam imkanı sağlayacak önemli bir fırsattır.

haber24.com özel haber

