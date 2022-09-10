Gelin Evi Yarışmasına Hanife Katıldı, Heyecan Arttı!

Bu hafta büyük bir sürpriz ile seyirci kitlesine karşılayacak olan Gelin Evi isimli yarışma programı merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Gelin adayı Hanife, gündüz kuşağı programlarının vazgeçilmez programına evlenmesi sonrasında başvurdu ve bu haber ile sevenlerini mutlu etti. Pazartesi günü itibariyle Gelin Evi programı birbirinden yetenekli ve iddialı gelinler ile Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Hanife gelin bugüne kadar katıldığı televizyon programları sayesinde fenomen olmuş ve katıldığı bu programlarda yıllarca izlenme rekorları kırmıştı.

Hanife gelin evlenmesi sonrasında Show TV'nin sevilen programı olan Gelin Evi’ne başvurdu ve yıllar sonra geçirdiği büyük değişim ile adından söz ettirdi. Bütün bu süreçte yaşadıklarını, düğününü, eşini ve ev dekorunu Show TV ekranlarında Gelin Evi programında paylaşacak olan Hanife gelin hafta boyunca yeteneklerini sergileyecek. Show TV ekranlarında birbirinden yetenekli ve hünerli gelinler mutfaklarından, gelenek göreneklerinden bahsedecek. Hanife gelinin ise tüm gelinlerin kıyasıya bir rekabete girmesi sonrasında neler yapacağı merak ediliyor. Sizler için haberimizin devamında Show TV'nin sevilen programı olan Gelin Evi’ne Hanefi gelinin dahil olması ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Düğünler, evlilik teklifleri, çeyizler, altınlar özenle hazırlanmış sofralar ve daha fazlası gelin evi isimli televizyon programında bu hafta da çok heyecanlı bir şekilde anlatılacak. Show TV ekranlarında hafta içi her gün saat 12.15'te Aslı Hünel’in sunumuyla ekranlarda yer alacak olan program merak içerisinde bekleniyor.

Gelin Evi kim kazandı, kim birinci oldu, 9 eylül 2022 Gelin Evi birincisi kimdir?

Haftanın finali Show TV'nin yeni sezonunda da büyük ilgi gören yarışması Gelin Evi’nde heyecan yaşanmasına sebep oldu ve kimin birinci olduğu araştırıldı. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre 9 Eylül 2022 Gelin Evi isimli programın puan durumu açıklandı ve haftanın birincisinin Kübra olduğu öğrenildi.