Gül Masalı Dizisinin Reytinglerinden Ne Haber

Yaz aylarında ekran yolculuğuna başlayan Gül Masalı dizisi ATV’ de yayınlanıyor. Güzel ve etkili oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkan dizi Isparta görselleriyle ilgiyle karşılanmıştı. Başrol oyuncuların uyumu beğenilmiş her şey yolunda gidiyordu.

Dizi gül şehrimiz olan Isparta’da çekiliyor. Başrol başta İstanbul’da olsa da daha sonra annesinden kalan bir miras nedeniyle Eğirdir’e gitmesiyle başlıyor ve orda toprak adındaki karakterimiz ile karşılaşıyor. Aralarındaki aşk beraberinde birçok sorunu getirecektir.

Dizinin Reytingleri İzleyiciyi Ne Yönden Etkilemiş Olabilir

Pazar akşamları ekrana gelen yaz dizisi olan Gül Masalı 11. bölüm yayınlandı. İlk bölümde Isparta’nın Eğirdir ilçesinin güzelliklerinin gösterilmesi herkes tarafından beğeni topladı. Isparta’nın güzelliklerinin daha önce başka dizilerde görülmemiş olmasının beğenilmesin de büyük etkisi oldu. Isparta’nın o samimiyeti sıcaklığı o festival havasındaki ilk bölüm dizinin beğenilip takip edilmesinde büyük etken oldu. Reytingler kötü geldiğinde biter korkusuyla da izleyiciyi kötü etkiledi.

Bunların yanı sıra asıl korkulması gereken yeni sezonun başlamasıyla birlikte sezon finali olan dizilerin tekrar ekranlara dönmesi oldu. Pazar günlerinin vazgeçilmez dizilerinden olan yargı teşkilat ve gün değişikliğiyle Pazar gününe alınan Tozluyaka reytingleri etkilemekte son derece haklı ve diziyi severek takip edenlerin üzülmesi gayet normal bir durum olarak görüldü.

Gül Masalı Dizisinin Yeni Sezonda Ayakta Kalma Çabaları

Gül masalı dizisinin oyuncularından Gonca karakterine hayat veren oyuncu başarısıyla oldukça beğeniliyor. Bu işin altından başarıyla kalkıyor. Daha önce oynadığı diziler de adından övgüyle söz ettirdi. Toprak karakterine hayat veren oyuncu ile uyumları da izleyici tarafından beğeniliyor.

Bunların önemli olduğu kadar senaryo da önemli ve dikkat edilmesi gereken bir etkendir. Gül Masalı dizisi de ayakta kalmak istiyorsa senaryo açısından biraz daha toparlaması gerekiyor. Bunun için diziye son olarak Keremcem katıldı. Keremcem’in katılmış olması dizi için bir artı olsa da yeterli mi belli olacak. Yeni sezon dizileri başladığında bu savaş daha da kızışacak ve ayakta kalması iyice zorlaşacak. Yine de her ne kadar toparlamaya çalışsa da diziler başladığında reytinglerin düşmesi kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor.