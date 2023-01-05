Gecenin Ucunda ve Yürek Çıkmazı Dizileri Geride Kalabilir! Çok İddialı Bir Rakip Var

Yayın günü belli olan Taçsız Prenses dizisinde yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu başrolde yer alarak oyunculuk performansı sergileyecek ve seyirci kitlesi ile buluşacak. Yayın günü açıklanan dizi projesi bu gelişme ile hayranların dikkatini çekti ve adından söz ettirdi. 10 Ocak 2023 tarihinde Fox TV ekranlarında ilk bölümünü yayınlayacak olan Taçsız Prenses isimli televizyon dizisi projesi tanıtımlarını da yayınladı ve bu durum seyirci grubunda merak ve heyecan uyandıran bir gelişme olarak görüldü. İsmail Hacıoğlu bir önceki projesi olan Mahkum isimli yapım sonrasında farklı bir rol ile hayranları karşısına çıkacak. Taçsız Prenses dizisinde Mahkum dizisinin aksine iyi bir adam rolüne hayat verecek olan İsmail Hacıoğlu Evgin öğretmen karakteri ile dizide rol alacak.

Taçsız Prenses isimli televizyon dizisi projesinde Masal isimli çocuk oyuncu olarak Elif Kurtaran hikayede rol alacak. İsmail Hacıoğlu'nun partnerinin ise Sümeyye Aydoğan olduğu öğrenildi ve oyuncunun kadın başrol olarak seyirci grubunu büyüleyeceği düşünüldü. Ünlü isim Duy Beni isimli gençlik dizisi projesinde büyük bir çıkış sergilemişti ve adından söz ettirmişti. Bu defa oyunculuk kariyerinde çok etkili bir projede rol alacak olan Sümeyye Aydoğan yeni dizide sergileyeceği performansı ile merak ediliyor.

Duy Beni dizisi oyuncusu Sümeyye Aydoğan'ın Taçsız Prenses isimli yapımda kadın başrol olarak seçilmiş olması oyuncunun bir önceki dizisiyle ne kadar önemli bir çıkış gerçekleştirdiğini de gözler önüne seriyor. İsmail Hacıoğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın yanı sıra projenin oyuncu kadrosundan Seda Akman, Tolga Tekin, Feride Çetin ve Merve Şen gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Söz konusu dizi projesinin yayın tarihi 10 Ocak 2023 tarihi salı akşamı olarak belirlendi. Taçsız Prenses isimli televizyon dizisi projesi salı akşamında rekabete katılacak ve ekranlarda boy gösterecek. Projenin Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi projeler ile yarışacağı görülüyor ve hangi dizinin galip geleceği merak ediliyor.

Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında bulunan Star TV dizisi Gecenin Ucunda ve TRT 1 dizisi Yürek Çıkmazı ise Taçsız Prenses dizisinin gerisinde kalabilir. Taçsız Prenses dizisinin yayın hayatına Fox TV ekranlarında başlaması ile bu durumdan olumsuz olarak etkilenmesi mümkün olan her iki proje reyting oranlarında düşüş yaşayabilir.

Özellikle Yürek Çıkmazı ile Taçsız Prenses dizisinin büyük bir rekabet yaşayacağı düşünülüyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Sezon sonuna kadar Gecenin Ucunda isim dizi projesinin devam edeceğine yönelik bir beklenti bulunuyor. Diğer taraftan dizi projesinin senaryosunun yeterince ilgi görmemesi sebebiyle bu durum salı akşamında yer alan diğer yapımlar için önemli bir tehlike anlamına gelmiyor. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayranları Taçsız Prenses dizisinden umutlu ve ünlü oyuncunun rol aldığı yeni projenin konusunu çok merak ediyor.