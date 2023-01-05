Elçin Sangu’nun Yurt Dışındaki Hayranlarından Çöp Adam’a Büyük Destek!

Çarşamba akşamlarında oldukça başarılı reyting oranları alan ve Star TV ekranında izleyiciyle buluşan Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinin kadın başrolü olan ünlü oyuncu Elçin Sangu televizyon ekranlarına dönüş yaparak hayranları ile buluştu. Dizide Peri isimli karaktere hayat vererek çok etkili bir oyunculuk performansı sergileyen ve bu karakterin hislerini seyirci grubuna tamamen geçirebilen ünlü isim, Engin Altan Düzyatan ile başarılı bir partnerlik süreci yürütüyor. Partneri Engin Altan Düzyatan ile arasında bulunan uyum sebebiyle Çöp Adam dizisi oldukça başarılı bir yapım olarak değerlendiriliyor. Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisi ile büyük bir çıkış yakalamış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir. Ünlü oyuncu Kiralık Aşk dizisi sonrasında Çöp Adam dizisi ile yine sosyal medyada sıklıkla adından söz ettirmeye başladı.

Güzel oyuncu Elçin Sangu Kiralık Aşk isimli romantik komedi projesi ile yıldızını parlatmıştı ve daha sonra çeşitli yapımlarda da boy göstermişti. Ünlü oyuncu Çöp Adam dizisiyle beraber yeni bir fırsat daha buldu ve yine ekranların aranılan yüzlerinden biri haline geldi. Çöp Adam dizisi gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanarak ekranlarda yayınlanıyor ve Gülseren Budayıcıoğlu projesi olarak izleyiciyle buluşuyor. Seyirci grubunu her yeni haftada daha çok meraklandırmaya başlayan Çöp Adam dizisi Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun güçlü kaleminden alınmıştı.

Seyirci kitlesi Çöp Adam dizisinin çok farklı bir hikaye döngüsü yaşaması sebebiyle dizinin sonraki bölümlerde hangi olaylar yaşayacağını merak ediyor ve durum hakkında bazı anlarda tahmin bile yürütemiyor. Rol aldığı dizisinde gayet başarılı olan ve kariyer hayatında dram performansı ile önemli bir çıkış yaşayan ünlü oyuncu Elçin Sangu sosyal medyada çeşitli paylaşımlara konu oluyor.

Ünlü oyuncu daha önce romantik komedi dizisi olan Kiralık Aşk ile büyük bir çıkış yakalamış ve bu dizinin eğlenceli yanları sebebiyle adından söz ettirmişti. Fakat Kiralık Aşk dizisinin aksine Çöp Adam dizisi ise bir dram projesi ve Elçin Sangu bir dram dizisinde de oldukça başarılı bir şekilde performans sergileyebileceğini gözler önüne serdi.

Çöp Adam dizisinin şimdiye kadar 5 bölümü yayınlandı ve bu durum da ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun işini iyi yaptığını gözler önüne seren bir gelişme oldu. Elçin Sangu hayranları Star TV dizisi olan Çöp Adam’ı beğenerek izliyor ve sonraki bölümlerde neler yaşanacağını merak ediyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında bulunan Elçin Sangu hayranları da her gün sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ünlü oyuncuyu övüyor ve Çöp Adam dizisini öne çıkartmaya devam ediyor.

Yabancı dizi hayranları Çöp Adam dizisinin yerli hayranlarından daha etkili bir şekilde paylaşımlara imza atıyor ve ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun bu dizide başarılı olmasını istiyor. Elçin Sangu Kiralık Aşk dizisinin üzerinden uzun zaman geçmesi sonrasında kariyer çıkışını dram projesinde gerçekleştirmiş oldu.