Gecenin Ucunda Macide Hamile! Yeni Bölüm Çok Heyecanlı Geçecek

Star TV ekranlarında Gecenin Ucunda dizisi yayın hayatına devam ediyor ve projenin yeni bölümü izleyici kitlesi tarafından araştırılıyor. 26. bölümü ile final yapacağı konuşulan Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümü 4 Nisan salı akşamında ekranlarda yer alacak. Final bölümüne az bir süre kala Neslihan Atagül tarafından hayat verilen Macide karakterinin hamile olacağını öğrenmesi diziye damga vuracak.

Pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran ve dikkat çekici bir hikayeyi konu ediniyor. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünde Macide karakteri hamile olduğunu öğrenecek ve olaylar farklı bir şekilde devam edecek. Kendisini bulmak için bir yola çıkan Macide bu çıktığı yolda öncelikle aşkla sınanacak ve daha önce tanık olmadığı bir dünyanın içine girerek seçimler yapması gerekecek.

Salı akşamında yayınlanan bölümde Kazım’dan hamile olduğunu öğrenecek olan Macide projeye damga vuracak. Şermin karakteri yeni bölümde Macide'yi korumak için Kazım’a silah çekecek ve Cihangir bu sırada yanlışlıkla vurulacak. Yanlışlıkla vurulan Cihangir yoğun bakımda hayati tehlikeyi atlatmaya çalışacak ve Şermin tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

Macide bu sırada büyük bir sarsıntı yaşarken Kazım'dan hamile olduğunu öğrenecek fakat diğer taraftan Nermin'in doğum yapması ve Kazım'ın Nermin'e karşı olan davranışları Macide’nin Kazım’dan giderek soğumasına ve korkmasına sebep olacak.

Tüm bu olaylar yaşanırken Macide'nin Kazım'a hamile olduğunu söyleyip söylemeyeceğim merak konusu olacak. Gelecekte Macide'nin Nermin'e benzemeyi göze alıp alamayacağı seyirci kitlesi arasında tartışılıyor. Macide'nin kendisini Işık ailesi kuyusundan çıkarıp çıkaramayacağı da dizinin yeni bölümünde öğrenilecek.

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu, Özge Özder, Bestemsu Özdemir, Umut Kaya, Hazal Benli, Aleyna Özgeçen, Altuğ Elveriş ve Şencan Güleryüz gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu dizi yeni bölümü ile dikkat çekti.