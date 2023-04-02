Yargı Ceylin Sonunda Gerçekleri İtiraf Edecek! Yargı Dizisi 59. Bölüm Özeti Nedir?

İkinci sezonu ile nefes kesen Yargı dizisi yeni haftada çok önemli olayları ekranlara taşıyacak. Sevilen hukuk temalı proje yargı Kanal D ekranlarında hayranları karşına çıkmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak yaklaşık 2 hafta önce senaryoya veda etmiş ve bu durum izleyici grubu arasında büyük bir sıkıntı yaşanmasına sebep olmuştu. Mehmet Yılmaz Ak gibi çok başarılı bir oyuncunun Yargı dizisine veda etmesi ardından projenin çatlamalar yaşayacağı düşünülmüş ve seyirci kitlesi bu duruma karşı büyük bir eleştiride bulunmuştu. Fakat aradan geçen iki hafta sonrasında oyuncunun vedası ile ilgili olumsuz düşünceler ortadan kayboldu ve seyirciler de tekrardan hikayeye odaklandı. Dizide yaşanan yeni döneme kilitlenen dizi hayranları sonraki haftalarda senarist Sema Ergenekon'un hangi sürprizleri yapacağını merak ediyor.

Projenin 59. yeni bölümü 2 Nisan pazar akşamında yayınlanacak ve Yargı dizisi bu defa Ceylin'in itirafı ile çok önemli sahneleri ekranlara taşıyacak. Bugüne kadar 58 bölümünü geride bırakan Yargı dizisi bir an bile heyecanı bırakmadı ve her yeni haftada seyirci kitlesini peşinden sürükledi. Projenin 59. yeni bölümünden ön izleme sahneleri paylaşıldı ve bu durum diziye karşı duyulan heyecanı çok arttırdı. Projenin yayınından saatler önce paylaşılan ön izleme videosunda Ceylin'in itirafı çok konuşuldu. Paylaşılan tanıtımdan anlaşıldığı üzere Ceylin karakterinin itirafı dizinin yeni bölümüne damga vuracak ve Ilgaz duydukları karşısında şaşkına dönecek.

Destek olmak için nezarethanede olan Ceylin ondan daha fazla saklayamayacağı sırrı anlatacak. Özge'nin öldürdüğü kesik lakaplı adamı Osman ile beraber mezara kendilerinin koyduğunu anlatacak olan Ceylin, Ilgaz'ı büyük bir şaşkınlığa sürükleyecek. Ilgaz duydukları karşısında önce çok sinirlenecek fakat daha sonra bu olayı gizlemeyip anlattıkları için ona teşekkürlerini sunacak.