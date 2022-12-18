Gecenin Ucunda Dizisi Şaşırtıcı Bir Karar Aldı

Show TV ekranlarında salı akşamlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi yeni bölüm fragmanı ile merak konusu oldu ve adından söz ettirdi. Seyirci grubu söz konusu dizinin 12. yeni bölümü öncesinde Sarp Levendoğlu tarafından hayat verilen Ahmet karakterinin hikayesinin bittiğini yayınlanan fragmandan öğrendi ve büyük bir şaşkınlık yaşadı.

8 senelik bir ara ardından Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu ikilisinin yeniden aynı projede yapım ortağı olmaları ve buluşması Gecenin Ucunda dizisinden farklı bir değer katıyordu. Dizi projesi elde ettiği düşük reyting oranlarına rağmen televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Star TV ise söz konusu diziyi düşük reyting oranları almasına rağmen yayında tutuyor ve kanal bu şekilde davranarak önemli bir fedakarlık örneği sergiliyor. Diğer taraftan projenin yurt dışında büyük ilgi görmesi de dizinin kanalda yayın hayatına devam etmesi yönünde önemli bir sebep olarak gösteriliyor.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu da Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesinin yurt dışında büyük ilgi gördüğünü açıklamış ve Türkiye'de de seyirci grubunun beklenilen desteği verdiğini belirtmişti. Dizi için olumlu bir gidişatın içinde olduklarını ifade eden Kadir Doğulu dizinin hikayesine bazı değişiklikler yaşanacağını anlatmıştı. Ünlü oyuncunun adından söz ettiği değişimlerden birisi de ortaya çıktı ve Ahmet karakterinin projeye veda edeceği öğrenildi. Sarp Levendoğlu tarafından hayat verilen Ahmet karakteri Gecenin Ucunda dizisinin 12. bölümünde projeye veda edecek ve son defa seyirci karşısına çıkacak.

Bunun yanı sıra dizinin yeni bölümünde Ahmet karakterinin ölümünde Macide'nin ne kadar suçunun olduğu gösterilecek ve gerçekler öğrenilecek. Fragmanda bazı görüntüler yansıdı ve Ahmet karakterinin ölümünde Kazım'ın suçlu olarak görünmesi ardından Macide'yi kurtaracağı yönünde tahminler yapıldı. Sarp Levendoğlu gibi çok başarılı bir oyuncunun diziye veda etmesi çarpıcı bir gelişme olarak yorumlanırken sonraki bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor. Dizinin senaryosunda çok etkili bir karakteri canlandıran oyuncunun diziye veda etmesi beklenmedik bir durum oldu ve bu olayın izlenme oranlarına yansıyıp yansımayacağı araştırıldı. Senaristlerin heyecanı arttırmak için mi, diziye hareket katmak için mi yoksa hikaye gereği mi bunu yaptığı henüz bilinmiyor.

25 Aralık 1981 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu 41 yaşındadır ve oyunculuk ile birlikte yönetmenlikte yapmaktadır. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimine başlayan ünlü isim lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünü de bitiren ünlü isim Mustafa Altıoklar’ın yeğeni olması sebebiyle ilk oyunculuk tecrübelerini onun projelerinde gerçekleştirmiştir. 1 Ağustos 2014 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu 3 sene sonra ise bu evliliği sonlandırmıştı. Emret Komutanım dizisiyle kariyer hayatının en güçlü dönemini yaşayan başarılı oyuncu ekranların aranılan bir isimdir.