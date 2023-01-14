Kanal D’nin Yeni Dizisi Veda Mektubu Oyuncuları Kimlerdir? Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye’nin en çok beğenilen ve takip edilen kanalları arasında yerini almayı Başaran Kanal d ekranlarının yeni dizisi veda mektubu çok konuşulacağa benziyor. Çok yakında başlayacak ve televizyon kanallarında yayınlanacak olan veda mektubu dizisinde oynayacak dev kadroda belli olmuş durumda. Veda mektubu dizisinin de sloganı olarak gücünü umuttan alan gerçek bir aşk hikâyesi şeklindeki ifadeleri de şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Kanal d’de Çok yakında başlayacak olan veda mektubu dizisinin yapımcılığını Most Production, Gül Oğuz’un üstlenmiş olduğu bir aşk hikâyesini kapsayan dizinin çok güçlü kadrosu bulunuyor.

Veda Mektubu Oyuncuları

Kanal d de çok yakında izleyicileri ile buluşturulacak olan veda mektubu dizisinin oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar gibi birçok ünlü oyuncu boy gösterecek. Yakında televizyon ekranlarında olacak dizide Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Elif Çakman, Hazar Motan, Deniz Altan, Asya Kasap, Hande Eleman, Kerem Alp Kabul ve Elif Uslusoy’da çok önemli rolleri paylaşıyorlar. Kanal d’de yayınlanacak olan veda mektubu çekimleri ise Ocak ayında İstanbul’da başlayacak. Bir aşk hikâyesini kapsayan bu dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş bulunuyor.

Hikâyenin senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme alıyor. Kanal d ekranlarında Çok yakında izleyicileri ile buluşturulacak olan bu muhteşem bir aşk hikâyesini konu alan dizi oyuncuları ile birlikte reyting rekorları kıracağı benziyor. Kanal d’nin birbirinden güzel dizilerinin arasından olacak olan veda mektubu dizisi yine diğer diziler gibi başarıyı yakalayarak 7’den 70’e herkese peşinden sürükleyecek. Çekimleri Ocak ayında İstanbul’da başlayacak olan dizinin ise yayımlanma tarihi henüz belli değil.