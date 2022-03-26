FOX TV'den 8. Dizi İçin de Final Kararı Geldi

Fox TV sezon beşinden beri çok sayıdı dizi projesi için final kararı alarak gündemde yer alıyor. Sezon sonuna doğru ise kanalın geriye dönük olarak tam olarak 8 diziyi yayından kaldırma kararı alması dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü. Bu sezonda kanalın diziler için almış olduğu final kararları da artış gösterirken Son Nefesime Kadar isimli televizyon dizisi projesi ekranlarda yer alan ve final kararı alınan son dizi olarak yorumlandı.

Büyük iddialar, tanıtımlar ve güçlü oyuncu kadrosu ile yayın hayatına başlayan dizinin başrollerinde Ertan Saban, Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın bulunuyordu. Çarşamba akşamlarında yayınlanan dizi, BBC'nin ödüllü projesi olan Happy Valley uyarlaması olarak ekranlarda yer alıyordu.

Oyuncu kadrosu da senaryosu da dikkat çeken dizi hayal kırıklığına uğrattı ve seyirci kitlesi söz konusu projeye beklenen ilgiyi gösteremedi. Yalnızca 45 bölüm boyunca ekranlarda yer alabilen Son Nefesime Kadar isimli dizi final bölümünü yayınlayarak yayın hayatını bu hafta sonlandırdı.

İzleyici kitlesi ise orijinal hikayede çok daha sert sahnelerin bulunduğunu biliyor fakat Türkiye uyarlaması olan yapımda bu tür sahnelerin şartlara göre değiştirildiğini farkında olarak izliyordu. Dizide aksiyonlu yüksek sahneler daha düşük bir şekilde yer alıyordu ve dizi de orijinalinden bu noktada kopmuştu. Rakipleri arasında sivrilmeyi başaramayan dizi her ne kadar hikayesi ilginç olsa da beğeni toplamadı.

Son Nefesime Kadar isimli yayın ömrü kısa olan dizi ile beraber Fox TV ise bu sezonda 8 dizisine veda etmiş oldu ve şanssız bir süreç geçirdi. Kanalın önceki yıllarda yayınlanan dizilerine bakıldığı zaman bir sezon içerisinde toplamda 8 diziye final yaptırmış olması dikkat çeken bir gelişme haline geldi. Büyük iddialar ile başlayan Son Yaz, Uzak Şehrin Masalı, Elbet Bir Gün, Misafir, Yalancılar ve Mumları, Kanunsuz Topraklar, El Kızı ve Son Nefesime Kadar gibi diziler erken final yaparak seyirci grubunu şaşırtmıştı.