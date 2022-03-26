Süslü Korkuluk Dizisine Usta İsim Dahil Oldu

Yaşanan bazı aksilikler sebebi ile çekimlerini bir türlü başlamayan fakat yapılan tanıtımlar ve güçlü oyuncu kadrosu ile uzun süredir gündemde bulunan Süslü Korkuluk dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşandı ve yaşanan söz konusu bu gelişmeler seyirci kitlesinin dikkatini çekti. İlk olarak dizinin TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı açıklanmış ve bir tanıtım da çekilmişti. Fakat daha sonra dizinin dijital platforma geçtiği şeklinde yorumlar yapılmış ve yaşanan bu değişik ve izleyici kitlesini araştırma yapmaya yönlendirmişti.

Projenin yüksek bütçeli bir iş olması ve bir bölüm bütçesinin 2 milyon TL’ye çekileceği iddiaları ile TV8 kanalında dizi anlaşmasının bozulduğu belirtilmiş ve projenin yeni adresi dijital olmuştu. Uzun süre boyunca başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un hayranları ünlü ismin tekrardan ekranlarda yer almasına merak ve heyecan içerisinde beklemişti. Hayranlar yapılan açıklamalar sonrasında ise hayal kırıklığı yaşamıştı fakat sonunda dizinin adresi bulundu.

OGM Pictures karşısına çıkacak olan projenin Netflix'te yayınlanacağı belirtilmişti fakat bazı aksilikler ise devam etti. Tüm bu olaylar yaşanırken Çağatay Ulusoy ile partner olacak olan isim Alina Boz olarak yazılmıştı fakat daha sonra ünlü oyuncunun projeden vazgeçtiği bilgisine ulaşıldı.

Dizi hayranları ise Çağatay Ulusoy ve Alina Boz ikilisini heyecanla bekliyordu fakat Alina Boz’un diziden vazgeçmesi ardından bir hayal kırıklığı daha meydana geldi. Tam bu süreçte ise farklı bir güzel habere ulaşıldı ve Esra Bilgiç’in dizide rol almayı kabul ettiği bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç son olarak Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizi projesinde rol almış ve başarılı bir şekilde performans sergilemişti. Şimdilerde ise Süslü Korkuluk dizisi heyecan içerisinde bekleniyor ve dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih merak ediliyor. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna Uusta bir ismin dahil olduğu öğrenildi ve bu isim Engin Şenkan olarak açıklandı.