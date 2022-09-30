Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Peri Masalı Dizisi Şaşırttı

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Peri Masalı dizisi Alina Boz ve Taro Emir Tekin'i aynı projede buluşturmuştu. Kaliteli kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle beklentinin yüksek tutulduğu Bir Peri Masalı dizisi istenilen reytingleri alamadı. Rakibi O Kız dizisinin birinci bölümü gibi yüksek reyting alması beklenen proje istenileni veremedi.

Çarşamba Akşamları Reyting Savaşı

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın üst düzey bir performans sergilediği O Kız dizisi geçen hafta çok iyi bir başlangıç yapmıştı. 28 Eylül Çarşamba akşamları Fox TV ekranlarına yayın hayatına başlayan Bir Peri Masalı projesinin de yüksek reyting umuduyla ekran macerasına başladığı biliniyor. Genç oyuncular kadar kadrosunda deneyimli isimlerinde yer aldığı Bir Peri Masalı ekran macerasına orta düzey reytingler alarak başladı.

Alina Boz'un zengin kız olma hayali ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmesi şeklinde ilerleyen projede Sadakatsiz dizisinde sergilediği performans sayesinde ilk başrolünü kapan Taro Emir Tekin birlikte yer alıyor. İki oyuncunun uyumları merak edilirken Bir Peri Masalı dizisi reyting gruplarında aldığı sonuçlarla şaşkınlık yarattı. Toplam izleyici kitlesinde altıncı olan dizi AB ve ABC1 izlenme kategorilerinde ise dördüncü olabildi. Fox TV ve Kanal D'nin iki yeni projesi artık yarış haline girdi. O Kız dizisi ise birinci bölüm reyting oranlarından oldukça uzaklaşmış görünüyor.

Kuruluş Osman Geliyor

ATV ekranlarında uzun zamandır yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman dizisi 5 ekim tarihinde yeni sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olan dizi başladığı takdirde yeni dizilerin reyting sıralamasında ön sıralarda yer almas olası görünmüyor. O Kız ve Bir Peri Masalı dizilerinin rakibi olan Kuruluş Osman güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezona başlamaya hazırlanıyor.

Birinci bölümü geride kalan Bir Peri Masalı dizisinin reyting savaşında nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak ediliyor. Kış sezonuna yeni bir dizi daha ilave eden Fox TV yönetimi için reyting oranları oldukça önemlidir. Eğlenceli ve yer yer dram unsurları içeren Bir Peri Masalı projesinin reyting savaşında kendine bir yer edinmesi oldukça önem arz ediyor.