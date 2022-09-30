Haktan Zavlak’tan Çarpıcı Gerçekler! Tozluyaka Çağrı kim?

FOX TV’de yayın hayatına devam ede Tozlu Yaka dizisinde Çağrı karakteri oldukça dikkat çekti. Sevilen dizinin oyuncuları ve karakterleri her daim merak konusuyken Ahmet Haktan Zavlak, Tozlu Yaka dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Kısaca Haktan Zavlak Kim ve Hangi Dizilerde Oynadı?

Haktan Zavlak reklam ve dizi film oyuncusudur. Ahmet Haktan Zavlak, 21 Ağustos 2001 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmesinin ardından orta öğretim eğitimini Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra yükseköğretim eğitimine Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile tamamlamıştır. 178 cm boyunda ve ayrıca 65 kg ağırlığındadır. 2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Haktan Zavlak hali hazırda oyunculuk eğitimlerine devam etmektedir. Haktan Zavlak, ilk dizi deneyimini ise Bir Aile Hikâyesi dizisinde yaşamıştır.

Birçok reklam filminde de oynayan bu genç ve yakışıklı oyuncu, 2019’dan itibaren Bir Aile Hikâyesi, Yasak Elma, Orta Kafa Aşk ve Yeşilçam, Tozluyaka gibi oldukça çeşitli dizilerde rol aldı. Buna ek olarak Haktan Zavlak yeni projelerde de yer almayı sürdürüyor.

Tozluyaka Çağrı kim?

Anne ve babasının boşanması hala onda bir travma olan bir çocuktur. Nasıl olmasın ki? Annesi Nesrin bu durumu sürekli oğluna hatırlattığı için ve suçlu olarak da babasını hedef gösterdiği için her yeni güne Önder’e öfkeyle başlar. İçindeki bu öfke onu okulda ki arkadaşlarına daha da yakınlaştırır.

Zavlak’tan Çarpıcı Gerçekler

Geçtiğimiz günlerde Onedio ekibinde soruları yanıtlayan Haktan Zavlak çarpıcı açıklamalarda bulunarak onu sevenleri oldukça şaşırttı. Son zamanlarda Tozluyaka dizisi ile sevenlerinin ve hayranlarının karşısına çıkan Ahmet Haktan Zavlak yaptığı açıklamada bu dizi ile bu kadar popüler olacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Aslında böyle bir popülerite yaşayacağı aklının ucundan bile geçmeyen Ahmet Haktan Zavlak’ın sosyal medya hesaplarında bir anda takipçiler yükselirken ünlü oyuncu şaşırarak olanları izlemiş. Ayrıca Haktan Zavlak gerçek hayatta da dizideki gibi üstüne belayı çektiğini söyledi. Bunun yanında Haktan senaryo çalışmalarında Can Bartu ile Özgür Daniel Foster ile ilk karşılaşmasında onlara ısınamadığını şu an ise çok yakın olduklarını açıkladı.