Fox TV 6 Dizi Müjdesi Verdi

Birkaç sene önce ekranlara taşıyıp seyirci kitlesi ile buluşturduğu dönem dizileri ile diğer kanalların önüne geçmeyi başaran Fox TV son yıllardır ise dizi projeleri konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. Kanalın büyük iddialar ile ekranlara taşıdığı dizi projeleri birer birer gözden düşerken bu durumun sebebi de merak ediliyor. Birbirinden ünlü isimler ile büyük iddialar eşliğinde yayın hayatına başlayan dizilerin hepsi özellikle son sezonda art arda final yaparak dikkat çekmişti. Fox TV'nin bu sezonda tek çıkış yapan dizisi ise Mahkum olarak açıklanmış ve dizi hikayesi ile ilgi çekmişti.

Fox TV bu sezon hazırlamış olduğu dizilerden umduğunu bulamadı ve yeni sezon için sıkı bir çalışmaya başladı. Kulislerden gelen bilgilere göre kanalın oldukça sıkı bir şekilde yeni dizi hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Kanalın şimdiden 6 yeni dizi için çalışma başlattığı açıklanırken bu projeler hakkında haberlerin de ortaya çıkmaya başladığı bilgisine ulaşıldı. Kanal sezon başından beri her biri birbirinden başarılı ünlü isimleri kadrosunda çalıştıran 12 diziyi ekranlara taşımış ve izleyici kitlesi ile buluşturmuştu. Fakat bu diziler arasında hüsran yaşayan projeler fazla idi ve pek çok dizi yalnızca birkaç bölüm boyunca ekran hayatına devam edebilmişti. Özellikle Kanunsuz Topraklar dizisi büyük bir bütçe ve çok ciddi hazırlıklar ile yayın hayatına başlamıştı fakat dizi reytingler yüzünden 16. bölümde final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı.

Kanal Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Elbet Bir Gün, Yalancılar ve Mumları, Misafir, Kanunsuz Topraklar, El Kızı ve Son Nefesime Kadar dizileri ile büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve bu projeleri kısa süre içerisinde ekranlardan kaldırmıştı.

Diğer dizilere oranla Aşk Mantık İntikam isimli proje ise yaz sezonunda yayın hayatına başlamış ve başarılı bir sürece imza atmıştı. Fakat bu dizinin de hikayesinin sonuna gelindi ve proje cuma akşamı final bölümü ile izleyici kitlesine veda etti. Bunun yanı sıra Evlilik Hakkında Her Şey de iyi bir çıkış yakalamıştı fakat son haftalarda ise düşen reyting oranları ile hayal kırıklığına uğrattı.