Bahar Kredisinde Rekor Kırıldı! 77.000 TL Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi… 

Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi Olarak 77.000 TL Kredisi Veriliyor! Bahar Kredisinde Rekor Katılım! Düşük Faiz Oranlarının uygulandığı 77.000 TL Tutarındaki Nakit İmkandan Sizler De Faydalanabilirsiniz…

Pandemi sonrası ortaya çıkan nakit ihtiyacı birçok ihtiyaçların karşılanması açısından önemli olmasının yanı sıra borçlarını kapatamayan vatandaşlar için de borç kapatma kredisi önemli gözüküyor. Ziraat Bankası bu durumu göz önünde bulundurarak, düşük faiz oranlı 77 bin TL ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Nakit ihtiyaç hissedilmesi halinde 77 bin TL kadar ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar başvurularını yapabilirler. Yapılan başvuru sonucu hızlı bir şekilde kredi onayı alınabilir.

Ziraat Bankası maddi yönden sıkıntı yaşayan vatandaşları düşünmeye devam ediyor. 24 ay vadeye dayanan 77 bin TL tutarındaki nakit krediyi kullanacak olan vatandaşlar, diğer bankalardan olan güncel kredi borcu ile kredi kartı borçlarını ihtiyaç kredisi içini katarak tüm banka borçlarını tek bir noktadan ödeme imkanına kavuşacak. Şayet sizlerde bu durum söz konusu ise bankanın sunmuş olduğu bu kampanyaya katılım sağlayarak kredi hakkınızı kullanabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Kampanyasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından zor durumda bulunan vatandaşlara sunulan krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmesine gerek yok. Zaman tasarrufu yaparak oturulan yerden internet sitesi kullanılarak başvuru yapılabilir. Nakit ihtiyacı durumunda, Ziraat Bankası tarafından yapacağınız başvurularda onay alınması halinde 36 ay vadeye kadar seçenekler mevcut. Banka şubesine gitmeden 50 bin TL ye kadar başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisinde emekli olan vatandaşlar da faydalanabilecek. Emekli maaşını kendi bankasından alan müşterilerine bu imkanı sunuyor. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışan kişiler de kredi almak istediklerinde en son çalışılan yerde 6 aylık sigortalı olma durumu söz konusu ise başvurularını yapabilirler.

Kampanyaya katılım sağlayacak vatandaşların, bankanın belirlemiş oldukları kredi politikalarını karşılamaları gerekir. İhtiyaç kredisi almak için başvurular, banka şubelerinin yanı sıra internet sitesi üzerinden de yapabilirler. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabilir.