Fırat Tanış'tan Hayranlarına Kahramanlık Önerisi!

Bugüne kadar rol aldığı projelerde hayat verdiği birbirinden farklı karakterler ile projelerin unutulmaz isimleri arasında gösterilen usta oyuncu Fırat Tanış, hayranları tarafından beğenilerek takip ediliyor. Oyuncu İstanbullu Gelin dizisinde Adem isimli karaktere başarılı bir şekilde hayat vermiş ve bu şekilde geniş bir hayran kitlesi de elde etmişti.

Dizilerde hayat verdiği karakterleri üzerine adeta bir gömlek gibi giyen ve sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile mükemmel işlere imzasını atan Fırat Tanış, Netflix'te izleyici karşısına çıkan Kulüp dizisinde yer almış ve Aziz karakterine hayat vermişti.

Yeni sezonda ise ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aziz dizisinde bir Fransız delegesi karakterine hayat veriyor olması oyuncunun sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme olarak görüldü. Ünlü isim, bazı zamanlarda sosyal sorumluluk projeleri ile de gündeme geliyor ve yaptıkları ile adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerine bir kahramanlık çağrısı gerçekleştiren ünlü oyuncu Fırat Tanış bir çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya paylaşımın altına Hayat kurtarmak aslında çok kolay iyilik genimizde var şeklinde bir not düşen ünlü oyuncu Fırat Tanış, hayranlarının ilik bağışçısı olabileceklerini belirtti. Yalnızca 3 tüp kan örneğinin verilmesinin ve gerekli olan bağış formunu doldurulmasının lazım olduğunu belirten ünlü oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Kahraman olmak isteyen takipçilerine bir çağrıda bulunan usta oyuncu Fırat Tanış, kök hücre bağışı ile hayat kurtarabileceklerini ve iyiliğin elimizde olduğunu söyledi. Oyuncu kök hücre bağışının gerekliliğine ve önemine dikkat çekerken yapılan sosyal medya paylaşımı da adından söz ettirdi. Fırat Tanış söz konusu bağış hakkında girişimde bulunmak isteyen sevenlerine bir çağrıda bulunurken bu konunun ne kadar önemli olduğunu da belirtti.