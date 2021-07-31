Felç Geçirdiğini Söyleyen Tuğba Özay Kuyumcu Açılışına Katıldı!

Eski manken Tuğba Özay, Manavgat'ta çıkan yangın sebebiyle gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirmişti. Çıkan yangında ünlü ismin çiftliği de hasar görürken Tuğba Özay'ın “Tarçın” isimli tayı da yanarak can vermişti.

Sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu videolarda yardım isteyen ve yangının çiftliğine sıçraması ardından felç geçirdiğini anlatan ünlü isim, bu kez farklı bir konu ile gündemde yer aldı. Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katılarak dikkatleri üzerinde toplayan eski manken Tuğba Özay vatandaşlardan tepki topladı.

İki gün önce Manavgat'ta çıkan yangın sebebi ile sinir krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınan eski manken Tuğba Özay, kolları ile ayaklarının tutmadığını ve felç geçirdiğini söylemişti. Gözyaşlarına boğulan ünlü isim, bugün bir kuyumcunun açılış törenine katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Eski manken, kuyumcu açılışına katıldığı sırada keyifli halleri ile basında geniş bir yer kaplarken eğlenceli tavırları ile de adından söz ettirdi. Diğer taraftan ünlü ismin pandemi sürecinde maske takmadığı da görülürken Özay'ın çiftliğinin yanmadığı hakkında da bilgi sahibi olundu.

Açılışta konuşmalar yapan ünlü isim Tuğba Özay, bu organizasyonun açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve ülkemizin oldukça zor günlerden geçtiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında çok büyük yangınlar olduğunu ifade eden Tuğba Özay bu yangınlar yaşanırken hayatın da devam ettiğini söyledi.

Afet bölgesinde bulunan ve yangını yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Tuğba Özay, bir an önce yangınların dinmesini ve yangının açtığı yaraların sarılmasını istediğini belirtti. Konuşmasına bu şekilde başlaması sebebiyle özür dilemeyi de ihmal etmeyen eski manken, mutlak mutluluğun olmadığı gibi mutfak acının da olmadığını söyledi. Tuğba Özay açılışta yapmış olduğu konuşmasını, ülkenin acı dolu anları unutmasını istediğini belirterek tamamladı.