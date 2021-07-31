Yasak Elma'ya Katılan 4 Başarılı Oyuncu Kim?

Televizyon ekranlarında komedi türünde seyirci kitlesi karşısına çıkan Yasak Elma isimli dizisi, 5. sezonda da hayran kitlesi ile buluşacak ve yeniden adından söz ettirecek. Proje, ilk 4 sezonda oyuncuların sergilemiş olduğu performans ve ilginç senaryosu ile büyük başarılara imza atarken seyirci kitlesi bir süre sonra diziyi eğlenmek için izlemeye başlamıştı.

Her yeni bölümde yaşanan değişimler sonrasında proje farklı bir yönde ilerlerken seyirciler 5 sezonda da devam etme kararı alınması için yoğun bir istekte bulunmuştu. Dizi hayranlarından gelen yoğun talep üzerine Yasak Elma dizisinin 5. sezonunun da çekilmeye karar verilmesi büyük mutluluk ile karşılanmış ve sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşımlar gerçekleştirilmişti.

Projenin senaryosunda rol gereği bazı oyunculara veda edilirken seyirci kitlesi de bu durumu üzüntüyle karşılamıştı. Ancak kadro ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı ve üst üste gelen ayrılık haberleri ardından sarsılan izleyici kitlesi bomba gibi 4 yeni oyuncunun Yasak Elma'ya katıldığı haberini öğrendi.

Şafak Pekdemir ile Barış Kılıç isimli başarılı oyuncuların yeni dizi anlaşmaları yaparak Yasak Elma'dan ayrıldığı biliniyordu. Bunun yanı sıra Erdal Özyağcılar ile Gülenay Kalkan'ın da Yasak Elma'nın 5. sezonunda yer almayacağı dikkat çeken bir gelişme oldu. Sevilen oyuncu Nesrin Cavadzade de hayat verdiği Şahika karakterine 4. sezonun son bölümlerinde veda etmişti.

Dizinin 4. bölümünde art arda yaşanan ayrılık haberleri sonrasında 5. yeni sezonda meydana gelecek olan gelişmeler merak konusu oldu ve ilgi ile takip edildi. Yasak Elma'nın oldukça başarılı geçen 4 sezonu sonrasında 5. sezonunda nasıl bir senaryo ele alınacağı hakkında yorumlar yapılırken ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın da diziye katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ünlü isim Biran Damla Yılmaz'ın Yasak Elma dizisi ile anlaşma yapması gündeme bomba gibi düştü ve dikkat çekti. Baraj dizisinde performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncu, Yasak Elma'da yaşanan ayrılıklar sonrasında projeye katılım gösterdi. Biran Damla Yılmaz'ın yanı sıra eklenecek olan 3 isim hakkında araştırmalar devam ediyor.