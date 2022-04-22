Faruk Tınaz'ın Eşi Doktoru Suçladı

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz yaşamını yitiren müzisyen eşi Faruk Tınaz'ın doktor ihmali sebebiyle öldüğünü öne sürdü. Tınaz, doktora dava açtığını ifade ederken hukuki sürecin de devam ettiğini belirtti ve dikkatleri üzerine çekti.

65 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, pankreas kanseri sebebiyle tedavi görmüş olduğu hastanede geçtiğimiz sene Aralık ayında yaşamını yitirmiş ve sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Bunun yanı sıra Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi de olan başarılı sanatçının ölümü sonrasında Canan Tınza eşinin doktoruna suçlamada bulundu ve dava açmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulunan Canan Tınaz eşi Faruk Tınaz’ı Pankreas kanseri sebebiyle kaybettiklerini ifade ederken müzisyen eşinin sevenlerini de aydınlatma ihtiyacı duyduğunu belirtti. Her sene sağlık kontrollerini yapan iyi kalpli olan eşinin bir doktor kurbanı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Davanın hukuk süreci içerisinde devam etmekte olduğunu ifade eden Canan Tınaz, yapmış olduğu açıklamalar ile sosyal medyaya damga vurdu. Faruk Tınaz'ın 25 Aralık 2021 senesinde memleketi olan Adana'da Kabasakal Mezarlığı’na defnedildiği öğrenilmişti.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra yarış atlarına da olan düşkünlüğü ile tanınan Faruk Tınaz kendi çiftliği olduğunu, yaklaşık olarak 30 tane atı olduğunu söylemiş ve bu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Peki Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

6 Haziran 1956 tarihinde hayata gözlerini açan Faruk Tınaz, Adana'da 8 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ümit Tokcan, Mustafa Erses ve Nevzat Sümer’den müzik dersleri alan başarılı isim 1980 yılında da TRT de çalışmaya başlamıştı. Başarılı isim, müzisyen kimliğinin yanı sıra çok sayıda filmde de rol alarak performans sergilemişti. Bunun yanı sıra ünlü isim Faruk Tınaz yaşam süreci boyunca pek çok başarılı işe imza atmıştı.