Aslı Enver- Önder Öztarhan Ayrıldı Mı? Takipleşmeyi Bıraktılar

Yaklaşık olarak 5 aydır Önder Öztarhan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Aslı Enver, sevgilisini sosyal medya hesabı üzerinden sildi ve bu durumun nedeni merak konusu oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay Önder Öztarhan'ın ailesiyle de tartışmış ve çiftin evleneceği yönünde haberler çıkmıştı. Fakat ünlü oyuncu Aslı Enver'in yapmış olduğu bu sosyal medya hamlesi ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi ve Aslı Enver'in Önder Öztarhan’ı silmesinin sebebinin ayrılık olup olmadığı merak edildi.

Ünlü çift 5 ay önce bir tatile çıkmış ve bu tatilde ilk kez yan yana görüntülenmişti. Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı bu şekilde Alaçatı'da belgelenmişti. Fakat sosyal medya hamlesi ise magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay sevgilisinin annesi ile de tanışmış ve çiftin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği şeklinde yorumlar yapılmıştı. Ünlü oyuncu evlilik hazırlığı yapmış olduğu sevgilisini son olarak sosyal medya hesabında takipten çıktı ve sevgilisi de Aslı Enver'i takipten çıkarak karşılık verdi. Çiftin yapmış olduğu bu karşılıklı hamleler ayrıldılar şeklinde yorumlandı fakat taraflar ise konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

Başarılı ve güzel oyuncu Aslı Enver yaklaşık olarak 3 ay önce Önder Öztarhan ile aşk yaşamasının doğrulanması ardından ilişkisini sosyal medyada taşıyarak adından söz ettirmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi Önder Öztarhan ile takipleşmeye başlayan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti. Diğer taraftan Önder Öztarhan da yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylemiş ve çiftin evleneceği yönünde haberler yazılmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise Önder Öztarhan ile beraber Ortaköy'de bir mekanda yemek yemeye giden ünlü oyuncu Aslı Enver, Öztarhan'ın annesi ile de tanışmış ve bu haber ile adından söz ettirmişti. Her şeyin gayet iyi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu ilişkilerinin de görüldüğü gibi çok güzel gittiğini açıklamıştı.