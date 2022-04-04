Farah Zeynep Abdullah “Bergen” Filminden 40 Milyon Lira Kazandı İddiası Doğru Mu?

Genç ve yetenekli oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz sene ani bir karar alarak rol aldığı TRT 1 dizisi olan Masumlar Apartmanı isimli diziy veda etmişti. Masumlar Apartmanı dizisine veda etmesi sonrasında setlere “Bergen” filmi ile dönüş yapan ünlü oyuncu sergilediği performans ile seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı Bergen filminde Acıların Kadını lakaplı arabesk şarkıcı Bergen'in hayatı anlatılıyordu.

4 Mart 2022 tarihinde vizyona giren film, adeta gişe rekoruna doğru koştu ve bu durum da yapımcılar ile oyuncu kadrosunu mutlu etti. Farah Zeynep Abdullah, başarılı Bergen performansı ile geniş bir hayran kitlesi elde etti ve övgü dolu yorumlar aldı. Maddi olarak büyük bir kazanç elde eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah kariyer hayatında da Bergen filminde sergilediği performansı altın harfler ile yazdırmış oldu.

Bugüne kadar 4 milyon 868bin 250 kişi tarafından izlenen Bergen filminin 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu filmde ortak yapımcı olan ve başrol oyuncusu olan Farah Zeynep Abdullah hakkında ortaya atılan bir iddia ise bugün magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Başarılı oyuncunun filmden kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğu ifade edildi ve bu haber hakkında detaylar merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu, Bergen filminden servet kazandı iddialarına tepki gösterirken sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile bu iddiaları sert bir dil kullanarak yalanladı ve merak edilenleri yanıtladı. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Farah Zeynep Abdullah bu haberi kimin yaptığını da merak ettiğini söyledi.

Konu ile ilgili olarak yapımcı firmadan da bir açıklama geldi ve bu haberin doğru olmadığı yönünde ifadeler kullanıldı.