Bankamatik kartı olanlara iyi haber geldi! 15.000 TL ödeme için son şans duyurusu yapıldı. Bankamatik kartı olan vatandaşlar için 15000 TL'ye kadar nakit ödemesi haberi geldi. Para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, 18 yaşından büyük olan herkesin, başvurularını gerçekleştireceği yeni bir kampanya duyurusu yapıldı.

Bankamatik kartı kullanıyorsanız başvurunuzun hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru yaptıktan hemen sonra hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve düşük faiz oranlarıyla kredi kullanımını gerçekleştirebileceksiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda özel bankaların başlattığı bu kampanyalara katılarak, hemen kredi kullanabilecek. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde 15 bin TL'ye kadar sizin kredi puanınıza ve gelir durumunuza göre limit belirlenmektedir.

Akbank

Başvuru yapacak olan vatandaşlar için Akbank, yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, hemen 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabiliyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır. Akbank ayrıca, direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunma imkanı sizlere sunmaktadır. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5 dakika içerisinde sizlerin kredi sonucu sunacak olan Akbank, mobil uygulama üzerinden vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası detayları ile birlikte daha hızlı bir şekilde sizleri düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olmaktadır. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek, onaylanan tutar, hemen hesabına yatırılabilecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Denizbank'ın başlattığı bu kampanya ile birlikte hızlı birşekilde sonuç alabilecektir. Denizbank müşterisi olan kişiler, mobil uygulama üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları sonrasında daha hızlı bir şekilde kredi kullanacak ve düşük faiz oranları ile işlem yapacaktır. Denizbank üzerinden on beş bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursanız Banka A müşterisi olmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunulacaktır.