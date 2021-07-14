Fahriye Evcen Eşi Burak Özçivit ile Mavi Tura Çıktı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'in oğulları Karan ile birlikte yaptığı Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün oyuncu çiftin Gümüşlük’ten tekneye bindiği ve bu şekilde mavi tura çıktığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile beraber Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti kameralara yansımış ve tatil sezonunu Bodrum'da açtıklarını söylemişti. Ünlü isimlerin tatili devam ederken çift hakkında yeni bilgilere de ulaşıldı.

Tüm sezon boyunca dizilerde rol alan Burak Özçivit sezonun yorgunluğunu atıp bol bol dinlendi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile beraber önceki gün mavi tura çıkan ünlü isim kameralara yansıdı. Gözde çiftin Gümüşlük’ten tekneye binerek denize açılması dikkat çekerken ikili yaklaşık 3 saat sonra da geri döndü.

Mavi tura çıkan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen 3 saat sonra geri döndü ve fotoğrafları Türk basını tarafından çekildi. Çift geri döndüğü sırada yer alan ünlü oyuncu Burak Özçivit’i görenler ise “Burak kaptan geliyor” şeklinde ifadeler kullanarak espriler yaptı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit mavi tura çıkarken adeta beyazlara büründü ve rahat kıyafetler tercih etti.

Başarılı isim Fahriye Evcen geçtiğimiz gün tatilde çekilmiş olduğu fotoğrafları 12 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınlamış ve takipçilerinden beğeni dolu yorumlar almıştı. 35 yaşındaki başarılı isim Fahriye Evcen'in Instagram'da paylaşmış olduğun fotoğraflar kısa süre içerisinde takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve sosyal medyanın dikkat çeken paylaşımları arasında yer aldı.

2017 senesinde Burak Özçivit ile dünya evine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz aylarda da katılmış olduğu bir etkinlik sırasında Burak Özçivit ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunmuş ve oğlu Karan için de en iyisini yapmaya çalıştığını belirtmişti.