Tül Perde Tatlısı Nasıl Yapılır? Tül Perde Tatlısı Tarifi

Baklavalık yufka ve irmik ile yapılan tül perde tatlısı ismini tüle benzemesinden almaktadır. Tadı ile de oldukça sevilen ve sofraların vazgeçilmez tatları arasında bulunan tül perde tatlısı görüntüsü ile de iştahları kabartmaktadır. Sizler için pek çok insan tarafından tercih edilen tül perde tatlısının nasıl hazırlanacağı ile ilgili detaylı bilgileri yazdık. Kıyır kıyır bir tatlı yapmak isteyenlerin tercihi olan tül perde tatlısı şerbeti ile dikkat çekmektedir. İşte her lokmasında ayrı bir lezzet barındıran tatlının hazırlanışı, malzemeleri ve tarifinin püf noktaları...

Tül perde tatlısının malzemeleri arasında yarım su bardağı irmik, 12 adet baklavalık yufka, yufkalara sürmek için ise 1 çay bardağı sıvı yağ ile 100 gram eritilmiş margarin gereklidir. Tül perde tatlısının sosu için yarım su bardağı şeker, 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 su bardağı süt, 2 çay kaşığı kabartma tozu, 3 buçuk su bardağı şeker, 5-6 damla limon suyu ve üç buçuk su bardağı su kullanılır.

Tül perde tatlısının ilk olarak şerbeti hazırlanır ve şeker ile su kaynadığı zaman limon suyu sıkılır. Karışımın altı kısılır ve daha sonra beş dakika daha kaynatıldıktan sonra soğuması için bırakılır. Tarifin ikinci kısmında baklavalık yufkanın bir tanesi tezgaha alınır ve margarin sıvı yağ karışımından her yerine fırça yardımı ile sürülür. Hazırlanan tarifini üzerine irmik serpiştirilir ve yufkanın en başından kenarlarından 2 el yardımı ile tutularak büzdüre büzdüre sonuna kadar gelinir. Yufkalara pile görünümü verildikten sonra hazırlanan tatlı yağlanmış tepsiye yerleştirilir.

Tüm yufkalara aynı şekilde şekil verilir ve tatlı 180 derecelik fırına verilir. Bu aşamada malzemeler ile sos hazırlanır ve üzerine diğer malzemelerin de eklenmesinin unutulmaması gerekmektedir. Tatlı yaklaşık olarak 20 dakika boyunca fırında piştikten sonra üzerine sos malzemeleri eklenir.