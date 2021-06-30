Exxen’in Yeni Dizisi Olağan Şüpheliler Gösterimde

Başarılı senaryonun çekimi uzun bir süre önce tamamlandı ve Olağan Şüpheliler isimli dizi iddialı bir şekilde yayın hayatına başladı. Exxen’de gösterime giren dizinin başrollerinde ise Yasemin Allen, Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar yer alırken ünlü isimler dijital platform Exxen’de sergilemiş oldukları performanslar ile beğeni topladı. Projenin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstlenirken dizinin Cuma günleri yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı. Toplamda 10 bölümden oluşan projede aynı zamanda Pamir Pekin, Berk Hakman, Feyyaz Gümüş, Aylin Veziroğlu ve Beril Pozam gibi isimler de yer almakta.

Exxen isimli dijital platformda gösterime giren projenin ana karakterlerini 3 başarılı kadın oluştururken Nehir, Zuhal ve Feyza isimli karakterler dizinin ana kilit noktası. Proje bu 3 kadının hikayesini anlatırken dizi gerilim türünde seyirci karşısına çıkıyor. Nehir, Zuhal ve Feyza isimli üç kadının kocalarına yaptığı sürpriz anlatılırken seyirci de iddialı bir şekilde gösterime giren dizi hakkında heyecanlanıyor. 3 kadının kocaları ortak olarak işlettikleri otellerin kuruluş yıl dönümleri için kutlama yaptığı sırada onları sürpriz yapan eşleri ise kocalarını öldürerek şoka uğratacak.

Yaşanan bu olay ardından üç kadın kendilerini hiç beklemedikleri olayların içinde bulacak ve gerilim sahnelerinin yanı sıra zaman zaman seyirci kitlesini güldürecek. Olağan Şüpheliler ismi ile seyirci karşısına çıkacak olan projede 3 başarılı isim yeniden ekranlara dönüş yaptı. Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, yaklaşık 4 yıl önce ekranlara gelen Kadın dizisinde rol almıştı. Bununla birlikte sezonunun son bölümlerinde Sadakatsiz isimli başarılı kadrosuna da konuk olarak katılan Yıldırımlar, şimdilerde ise Olağan Şüpheliler ile hayranları karşına çıktı.

Bennu Yıldırımlar'ın yanı sıra Ceren Moray da Avlu isimli dizi ile adından söz ettirmişti. Daha sonra Öğretmen isimli dizide İlker Kaleli ile rol alan oyuncu yeni projesi için kolları sıvadı. Dizinin 3. başrolü Yasemin Allen da iki sene önce ekranlara gelen İyi Günde Kötü Günde isimli dizi ile hayranları ile buluşmuştu.