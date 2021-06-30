Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak, En az 500 TL Zam Yapılacak mı?

Her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok emeklinin gözü kulağı emekli maaşları için açıklanacak zam oranlarındadır. Belirli bir süre çalışmış olan insanlar haklarını doldurdukları zamanda emekli olup maaş almaktadır. Bu maaşı almak için bazı koşullar bulunmaktadır. Koşulları tamamlayan insanlar düzenli olarak maaşlarını alırlar. Emekliler, devlet tarafından her sene açıklanan zam oranlarına dikkat kesilirler. Pek çok emekli, yalnızca devlet tarafından aldıkları emekli maaşları ile hayatlarını idame ettirmektedirler.

Dolayısıyla emekliler maaşlarına gözle görülür tutarda zam yapılmasını talep etmektedir. Ancak ülkemizde var olan 12 milyondan fazla emekliye maaş veren ilgili kurumlar, güncel durumları göz önünde alarak değerlendirmeler yapmaktadır. Bu nedenle emeklilerin beklediği zam oranları ile devletin açıkladığı zam oranları arasında kimi zaman uyuşmazlıklar olabilmektedir.

Birçok emekli maaşlarına en az 400-500 lira bandında bir zam yapılmasını istemektedir. Özellikle pandeminin hayat koşullarını ekonomik anlamda zorlaması nedeniyle, tek bir maaşla geçinen emekliler bazı problemler yaşamaktadır. Dolayısıyla emekliler devlet tarafından yakın tarihte açıklanacak zam oranlarının ne olacağı konusunda kulak kabartmıştır. Temmuz ayında açıklanacak olan zam oranı için devlet tarafından yaklaşık olarak yüzde 7.5’luk bir artışın olacağı öngörülmektedir.

Emekli Maaşları Ortalama Olarak Ne Kadardır?

Çalışma hayatları alanları boyunca pek çok insan farklı iş kollarında çalışmaktadır. Dolayısıyla bu insanların emekli olduktan sonra aldıkları maaşlar arasında da farklılıklar söz konusudur. Bir doktorun emekli maaşı ile bir devlet dairesinden emekli olmuş kişinin maaşları arasında belli farklar bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki emeklilerin aldıkları maaşlar geniş bir ücret aralığında yer almaktadır.

SSK ve BAĞ-KUR olarak ikiye ayrılan emeklilik biçimlerinde ödenen emekli maaşları giderek yükselmeye devam etmektedir. SSK’dan emekli olan biri en düşük 1.500 en çok 5.000 lira civarında emekli maaşı almaktadır. BAĞ-KUR üzerinden emekli olan birisinin aldığı maaş aralığı ise 1.500 ile 4.500 lira arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak yaptıkları görev bağlamında bu maaş aralıklarından daha yüksek emekli maaşı alan insanlar da bulunmaktadır.