Evlilik Hakkında Her Şey’de Azra Hamlesi Dengeleri Bozdu

Bir süredir Fox TV ekranlarında hayranları karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor ve seyircisi ile buluşuyor. Diğer taraftan dizi son haftalarda yaşamış olduğu reyting düşüşleri ile kafaların karışmasına sebep olurken bu durumu toparlayıp toparlayamayacağı ise merak ediliyor. Barış Kılıç, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi sevilen oyuncuların oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin 26. yeni bölümü izleyici kitlesi ile buluşmak için sabırsızlanıyor. Bu akşam ekranlarda yerini alacak olan dizinin yeni bölümü seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Dizi hayranları ise projenin yeni bölümünde reyting oranlarının nasıl geleceğini merak ederken yeni bölüm gelişmelerini de araştırıyor.

Azra karakterinin müvekkilini ikna etmek adına söylediği yalan ortaya çıkacak ve 26. yeni bölümde bu durum işlerin daha da karmaşık bir hal almasına sebep olarak gösterilecek. Bu durumu kabullenmek ise Hande karakteri için kolay olmayacak ve yaşanacak olan gelişmeler merak edilecek. Sanem ise diğer taraftan Bora karakterine aşık olduğunu düşünecek ve Ural karakterinin o sırada onu araması Sanem'in duygularını sorgulamasına sebep olacak. Sanem, bir yol ayrımının ortasına bulunurken vereceği karar ile adından söz ettirecek.

Aşkına kavuştuğu sırada yeni bir kriz ile karşı karşıya kalacak ve bunun yanı sıra Çolpan karakteri Sanem’den DNA testinde yaşanan krizi çözmek için yardım alacak. Tekin ise bunu yapmak için ortaya bir şart koyacak ve Tekin'in istediği şey herkes için durumu zor bir hale sokacak. Hem Çolpan hem de kendisi için işler çok zorlaşacak Çolpan ile Erman'ın aşklarını yaşamadan önce geçmişleri hakkında vermeleri gereken son bir sınav kalacak ve dizinin yeni bölümlerinde bu durum üzerinde durulacak.