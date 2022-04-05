Maaş Hesapları İle İlgili Son Dakika Haberi: Hesabınıza Ek 5 Bin TL Yatacak, Tutarı ATM'den Çekebileceksiniz…

Emekli maaşlarını o bankadan almayı düşünen vatandaşlar veya o bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar, 5 bin TL tutarında kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası’ndan alan müşteriler veya maaşını Yapı Kredi Bankası üzerine taşımayı düşünen vatandaşlar 5 000 TL tutarlı kredi kullanabilecek. Daha düşük tutarlarda nakit gereksinimi hisseden kişilere Halkbank tarafından 36 ay vadeye dayanan seçenek de sunuluyor.

Gerekli şartları yerine getiren emekli vatandaşlar için 5 bin TL nakit ödeme yapılacak. Ay sonuna kadar devam eden kampanyada müracaat işlemlerinin yapılabilmesi için son tarih belirlendi. Şayet sizlerde nakit ihtiyacı hissediyorsanız, son dakika kampanyası olarak sizlere hitap eden krediye başvuru yapabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylar ve daha fazlası haberimizde…

Halkbank Nakit Promosyon İçin Detaylar

Emekli olan vatandaşları düşünen bankalar sürekli olarak promosyon ve nakit kredi imkanı için kampanyalar yürütüyor. Emekli vatandaşlar ise bankalar tarafından yürütülen bu kampanyaları yakından takip ediyor. Yeni emekli olacak vatandaşları düşünen Banka, yapmış olduğu son açıklamalar ile 5 bin TL yakın nakit ödeme yapacağını duyurdu. Emekli vatandaş tarafından şartlar yerine getirildiğinde 2 500 TL lik promosyon ödemesini yanı sıra 2 500 TL de artı para şeklinde ödeme alacak. Toplamda 5 bin TL tutarında ödeme alacak olan emekli vatandaşlar için son kampanyanın tarihi açıklandı.

Başvurularınızı Ay Sonuna Kadar Yapabilirsiniz

Emeklileri ilgilendiren haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Gerek kamu bankalarının gerekse özel bankaların yapmış oldukları açıklamalar ile ortalık rekabet alalına dönmüş oldu. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre 3 yıl boyunca bu bankadan maaş alma sözü veren emekli vatandaşlara 2 500 TL promosyon ödemesinin yanı sıra 2 500 TL de nakit avans fırsatı veriliyor.

Banka üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, aynı zamanda yine bu bankadan kredi kampanyasına katılım sağlayarak 2 500 TL tutarında onaylı olarak kredi alabilecek. Şayet emekli olmayı düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankasına maaşınızı taşıyarak bu imkânlardan faydalanabilirsiniz.