Evlilik Hakkında Her Şey İçin Ani Final Kararı

Salı akşamlarında Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin seyirci kitlesi için endişeli bir dönem başladı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Başrollerinde Barış Kılıç, Gökçe Bahadır, Sarp Apak, Gökçe Eyüboğlu ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu dizi son haftalarda izlenme oranlarında meydana gelen düşüş sebebi ile final yapma ihtimalini de beraberinde taşıyordu.

Söz konusu projenin senaryosundan meydana gelen kötü değişiklikler ile düşüşe geçen izlenme oranlarında düzelme yaşanması için çaba gösterilmişti. Gerçekleşen bu çaba sayesinde izlenme oranlarında az da olsa bir başarı sağlanmıştı. Zaman atlanması yaşayan dizide bazı oyuncular kadroya veda etmiş ve bazı yeni isimler de diziye katılım göstermişti. Bu durum da Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin canlanmasını sağlayan bir gelişme olarak yorumlanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin aksine izleyici kitlesi dizinin izlenme oranları hakkında endişeli bir şekilde bekleyişini sürdürüyor ve kanalın bu durumdan memnun olmadığını biliyor. Diğer taraftan Evlilik Hakkında HerŞey dizisi için oyuncular, kamera arkasında bulunan ekip ve senaristlerin göstermiş olduğu çaba ile dizinin bugüne kadar geldiği de biliniyor.

Sezon başından beri tam 8 dizisine final yaptıran kanal son olarak 4 dizi ile yoluna devam etme kararı almıştı. İzlenme oranlarını toparlamayı başaramayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin tehlikeli bir duruma girdiği öğrenildi ve dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. 29 Mart Salı akşamında dizinin 25. yeni bölümü yayınlandı ve kanalın gelen sonuçlardan çok memnun olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kanal dizinin elde ettiği sonuçlardan memnun olmaz iken Evlilik Hakkında Her Şey için bekleme kararının alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Projenin ani bir final kararı alarak yayın hayatını sonlandırması durumunda seyirci kitlesi de üzüntüye boğulacaktır.