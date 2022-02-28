Evlilik Hakkında Her Şey Dizisinde Yeni Dönem Başlıyor

Bir süredir Salı akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 1 Mart Salı akşamında yeni bölümü ile ekranlarda yayınlanacak. 21. yeni bölümünü dizi hayranları ile buluşturacak olan proje Salı akşamı saat 20.00’da Fox TV ekranlarında ekranlara damgasını vuracak. Gökçe Eyüboğlu, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Sumru Yavrucuk, Serkan Altunorak ve Barış Kılıç'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu dizi yeni bölümleri ile dikkatleri üzerinde topluyor ve sıklıkla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Projede Yıldırım isimli karaktere hayat veren Yiğit Kirazcı’nın diziye veda etmesi sonrasında dizide zaman atlaması yaşanmış ve bu durum da izleyici kitlesine yeni bir dönemin işaretlerini sunmuştu. Yıldırım karakterinin ölümünün üzerinden 1 sene geçmişti fakat Azra ise onun acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Azra, Yıldırım'ın ölümünden Çolpan’ı ve kendisini sorumlu tutarken avukatlığı bırakmış ve Güneş’in kafesinde çalışmaya başlayarak izleyici karşısına çıkacak.

Her karakter Azra'nın tekrardan hayata dönmesi için çaba gösterse de o bunu kolay bir şekilde başaramayacak. Mesleğine ya da hayata karşı içinde heyecan duygusu bulunmayan Azra, Arsen Hukuk ile yollarını ayıracak. Diğer taraftan Erman'la karşı karşıya geldikleri sırada ise karakterin yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Yıldırım'ın ölümü sebebiyle geçen bir sene zarfında Bora ve Sanem arasındaki ilişkinin boyutu da değişikliğe uğrayacak. Deniz karakteri çiftin arasındaki yakınlığı fark ederek onların neler karıştırdığını öğrenmek için gözlemde bulunacak.

Haluk karakteri Yıldırım'ın anıları ile hayatına devam eden Azra'ya bir ziyaret gerçekleştirecek ve bir süre önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine onu davet edecek. Azra ise ilk olarak bu davete sıcak bakmayacak fakat onun samimiyetinden şüphe edeceği bir şeyin farkına varacak. Bu şekilde davete katılmayı kabul eden Azra, daha sonra Efe Avcı'yı görecek.