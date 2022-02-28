İş Bankası Bankamatik Kartı Olanlara Müjdeli Haber Geldi! 45.000 TL Ödeme Veriliyor

İş Bankası son dakika yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşları 45 bin TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlayacağını Kendi resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. İş Bankası başlatmış olduğu Son dakika kampanyasında 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kullanılacağı bu İhtiyaç kredisinde banka kredi notu uygun olan vatandaşlar için en düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. 45 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda banka şubelerinden banka internet sitesinden ve İşCep uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 3 dakika içerisinde Kredi sonucunu görebilecek.

İş Bankası son dakika kampanyasına mart ayı sonuna kadar devam ettirecek ve bu Kredi kampanyasında faiz oranlarına kişilerin kredi notu belirleyecek. Kredi notu düşük olan vatandaşlar maalesef Kredi onay alamaz.

İş Bankası 45.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 45 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilir. İş Bankası banka şubesi üzerinden sizler için verilecek olan ihtiyaç kredisi başvuru formunu da eksiksiz olarak doldurarak Kredi kullanacak olan vatandaşlar 45.000 TL ödeme almaları durumunda aynı gün içinde krediyi hesaplarına yatırabilir.

İş Bankası şubeleri haricinde bankanın uygulaması olan İşCep uygulamasına giriş yaparak Bu bankanın internet bankacılığı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 45 bin TL'ye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak sizlere verilecek 36 ay vadeli kredilerde İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi onayı alan vatandaşlar banka şubesine gitmeden hesapları üzerinden ödemelerini alabilecek.

İş bankası'nın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını Bu banka üzerinden almaları şartı vardır.