Evlilik Hakkında Her Şey Dizisinde Şok Gelişme

Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide yaşanan koronavirüs vakası sebebiyle projenin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yetişememiş ve dizinin yayın hayatına ara verilmişti. Gökçe Bahadır'ın pozitif vaka olduğunu öğrenmesi sonrasında koronavirüs sorunu baş göstermiş ve dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Daha sonra ünlü oyuncunun koronavirüs sorununu çözdüğü ifade edilmiş ve çekimlerinde kaldığı yerden devam ettiği bilgisine ulaşılmıştı.

Dizinin yeni bölümünün ise ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın sahnelerinin de tamamlanması sonrasında 21 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu. Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesinin 13. yeni bölümünün 21 Aralık Salı akşamında yayınlanacağı bilgisi kanal tarafından seyirci kitlesi ile paylaşıldı.

Sadık bir izleyici kitlesine sahip olan ve başladığı günden bu yana güzel reyting sonuçları elde eden Evlilik Hakkında Her Şey isimli yapım 13. yeni bölümü ile merak konusu oldu ve tanıtım videoları dikkat içerisinde izlendi. Projede Zafer ve Nursen karakterleri beklenmedik değişiklikler yaşayacak ve hikayede hızlı bir şekilde devam edecek. Dizinin yeni bölümünde Melisa, davası ardından büroda gerçekleşen kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçi Azra, Melisa karakterini kariyerinde göreceği en zor davalardan biri ile karşı karşıya bırakarak tepki toplayacak.

Diğer taraftan Ayaz ve Güneş evlilik hazırlıklarına devam ederken Nursel ve Zafer de çiftin birlikteliklerini onaylamayacak ve ikiliyi ayırmaya karar verecek. Ancak yapılan bir plan ise onların hayatlarının oldukça farklı bir şekilde değişmesine neden olacak.

Çolpan ve Ural'ın tanışması sonrasında Sanem ile olan ilişkileri de yeni bir döneme girecek ve Ural Sanem'e hayatının en büyük sürprizini yapacak. Bu durum da Sanem'in büyük bir korkuya kapılmasına neden olarak gösterilecek ve Sergen karakteri de kayınpederi olan Faruk’un ölmek üzere olduğu bilgisine ulaşacak. Tüm karakterler hayatlarında dönüşme noktasını yaşarken dizi de yeni bölümü ile merak konusu oldu.