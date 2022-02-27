Esra Bilgiç Hukuk Sınavlarına Hazırlanıyor

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi, bir dönem projesi olarak yayın hayatına devam ediyor. Büyük emekler ile televizyon ekranlarında yer alan proje yeni bölümleri ile izleyici kitlesinin kalbini çalıyor. Büyük emekler verilerek ekranlarda yer almaya başlayan dizi uzun bir ön hazırlık sürecinden de geçmişti. Zonguldak'ta 1930'lu yılların sonunda geçen hikayesi ile dizi hayranlarının beğenisini kazanan proje Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Ekran uyumları ile beğeni toplayan dizide Esra Bilgiç ve Uğur Güneş gibi iki başarılı oyuncu partner olarak izleyici karşısına çıkıyor. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş’in yanı sıra dizide Faruk Teber gibi usta bir isim de bulunuyordu fakat 6. bölümü itibariyle yönetmenlik Cevdet Mercan'a bırakılmış ve yapılan bu değişiklik izleyici kitlesinin beğenisi ile karşılaşmıştı. Dizi kendisinden beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması sebebiyle geçtiğimiz haftalarda 16. yeni bölümünü ekranlara taşıyarak yayın hayatının sona erdirdi.

Döneme uygun sokaklar, evler, mekanlar, aylarca süren hazırlıklar, oyuncular için özel dönem aksesuarları ve kostümleri titizlikle hazırlanmıştı. Bu sebeple büyük iddialar ile yayın hayatına başlayan Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölümleri ile izleyici kitlesinden beklediği ilgi ile karşılaşamamıştı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç dizide Gülfem isimli karaktere hayat vererek sevenleri ile buluşuyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyordu. Dizinin final yapması ardından başrolünde birlikte performans sergilediği partileri Uğur Güneş ile beraber oyuncu arkadaşlarına ve tüm ekibi teşekkürlerini ileten ünlü isim, tek tek mesaj yazmayı da ihmal etmemişti.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterine hayat veren Esra Bilgiç bu proje ile bizi hayatına adım atmıştı. Daha sonra Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteri ile de geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü isim, bu sıralarda ise çok farklı bir çalışma içerisinde bulunuyor. Oyunculuğunun yanı sıra eğitimini de bırakmayan ünlü oyuncu hukuk üzerine eğitim alıyor ve bu çalışması ile adından söz ettiriyor. Oyuncunun İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu ve bu senenin son yılı olduğu biliniyor.